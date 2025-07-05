محطة “روافع رشيد 2” تدخل الخدمة لدعم مشروعات…

دبي - احمد فتحي في السبت 5 يوليو 2025 10:10 صباحاً - تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق التيار بمحطة محولات “روافع رشيد 2” بجهد 220/66/11 ك.ف، لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية في الدلتا الجديدة، واطمأن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة، والتي تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وبدء التشغيل كأحد أهم مصادر توفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية في نطاق عمل جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

وقد تم تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، وفي توقيت زمني قياسي نظرًا لارتباطه بموعد زراعة المحاصيل خلال موسم الزراعة الصيفي، وتمت متابعته ميدانيًا من قبل الدكتور محمود عصمت على مدار الشهرين الماضيين. وشهد المشروع تنسيقًا وتعاونًا وتكاملًا بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتشغيل المشروع قبل الموعد المحدد دون تأخير، للحاق بالموسم الزراعي، الأمر الذي عكس كفاءة الأداء والانضباط في التنفيذ.

وتُعد محطة “روافع رشيد 2” من الطراز المدمج الحديث، وتضم عدد 2 محول بجهد 220 ك.ف، وعدد 6 محولات بجهد 66 ك.ف، بما يعادل في قدراتها التشغيلية محطتين مستقلتين، ما يُشكل إنجازًا تقنيًا يعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية احتياجات التوسعات التنموية. وتُعد المحطة أحد مصادر التغذية الكهربائية الرئيسية لمشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع العمراني، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالكهرباء كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن العمل يتم في إطار خطة متكاملة ومحددة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، في إطار خطة الدولة لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي.

وأشاد الوزير بالقائمين على تنفيذ المشروع على كافة الجهود المبذولة والربط على الشبكة، والالتزام بالتوقيت المحدد للحاق بالموسم الزراعي، مشيرًا إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، موضحًا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، ومؤكدًا على الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة، وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التي يشرف عليها جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.