نعرض لكم الان تفاصيل خبر أكسيوس: أمريكا تخطط لعقد محادثات نووية مع إيران في أوسلو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 يوليو 2025 03:47 مساءً - سي إن بي سي_ نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين قولهما، إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يخطط للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة النرويجية أوسلو الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية.

وذكر المصدران للموقع أنه لم يتم تحديد موعد نهائي بعد، ولم يؤكد أي من البلدين علناً عقد الاجتماع، ولكن في حال انعقاده، فسيكون أول محادثات مباشرة منذ أن الضربات العسكرية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لموقع أكسيوس: “ليس لدينا أي إعلانات سفر في الوقت الحالي”.

وكان ويتكوف وعراقجي على اتصال مباشر خلال فترة الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي، وفقاً لما قاله المصدران للموقع.

كما شارك مسؤولون عُمانيون وقطريون في التوسط بين الجانبين.

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في أعقاب الحرب مباشرةً، كان الإيرانيون مترددين في التعامل مع الولايات المتحدة، لكن موقفهم تراجع تدريجياً، بحسب أكسيوس.

وتعتبر مسألة المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يشمل 400 كيلوغرام مُخصّب بنسبة 60%، من القضايا الرئيسية في أي محادثات مُستقبلية بين طهران وواشنطن.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن المواد “معزولة حالياً عن العالم الخارجي” داخل المواقع النووية الثلاثة التي هوجمت خلال الضربات المشتركة: منشآت التخصيب في نطنز، وفوردو، وأصفهان.

وبحسب الموقع، لا تستطيع إيران الوصول إلى المخزون حالياً بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات، ولكن يُمكن استعادته بمجرد إزالة الأنقاض.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إيران دخول قانون جديد أقره البرلمان يُعلّق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيز التنفيذ.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على منصة إكس، يوم الخميس، أن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها.

وكتب عراقجي: “وفقاً للتشريع الجديد الذي أقره البرلمان، والذي أشعلته الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتنا النووية، سيجري تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن”.

فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على شبكة أعمال تعمل في تهريب النفط الإيراني على أنه خام من العراق، إلى جانب فرض عقوبات أخرى على مؤسسة مالية مدارة من جماعة حزب الله اللبنانية.

وبحسب ما قالته وزارة الخزانة في بيان، أن شبكة الشركات التي فرضت عليها العقوبات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، وهي تشتري وتشحن النفط من إيراني بقيمة تقدر بمليارات الدولارات على اعتبار أنه نفط عراقي أو ممزوج به وذلك منذ خمس سنوات على الأقل.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار”.