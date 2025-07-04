ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 يوليو 2025 02:51 مساءً - سي إن بي سي_ شهد العجز التجاري في الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو مع تراجع الصادرات، لكن هبوط الواردات يحمل إشارة إلى أن التجارة قد تتسبب في انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الصادرة يوم الخميس الثالث من يوليو، ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 18.7% إلى 71.5 مليار دولار خلال الشهر قبل الماضي.

وجاء العجز أعلى قليلاً من توقعات لاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة عند 71 مليار دولار.

وتضمنت البيانات الجديدة تعديل أرقام العجز التجاري المتعلقة بشهر أبريل ليصبح 60.3 مليار دولار بدلاً من 61.6 مليار دولار في التقديرات السابقة.

ويأتي ذلك بعد أن تسببت التعرفات الجمركية الشاملة المعلنة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل في ارتباك بالأوضاع الاقتصادية، وأدت بالشركات والأسر إلى الاهتمام بالواردات وشراء البضائع لتلافي التعرض لارتفاع الأسعار بسبب تلك الرسوم.

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وربما يحتاج زوال التشوهات المرتبطة بالتعرفات الجمركية من البيانات الاقتصادية إلى بعض الوقت، بحسب ما قاله اقتصاديون.