مال وأعمال

ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات

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  • ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات 1/9
  • ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات 2/9
  • ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات 3/9
  • ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات 4/9
  • ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات 5/9
  • ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات 6/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال مايو مع انخفاض الصادرات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 يوليو 2025 02:51 مساءً - سي إن بي سي_ شهد العجز التجاري في الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو مع تراجع الصادرات، لكن هبوط الواردات يحمل إشارة إلى أن التجارة قد تتسبب في انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الصادرة يوم الخميس الثالث من يوليو، ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 18.7% إلى 71.5 مليار دولار خلال الشهر قبل الماضي.

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وجاء العجز أعلى قليلاً من توقعات لاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة عند 71 مليار دولار.

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وتضمنت البيانات الجديدة تعديل أرقام العجز التجاري المتعلقة بشهر أبريل ليصبح 60.3 مليار دولار بدلاً من 61.6 مليار دولار في التقديرات السابقة.

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ويأتي ذلك بعد أن تسببت التعرفات الجمركية الشاملة المعلنة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل في ارتباك بالأوضاع الاقتصادية، وأدت بالشركات والأسر إلى الاهتمام بالواردات وشراء البضائع لتلافي التعرض لارتفاع الأسعار بسبب تلك الرسوم.

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وربما يحتاج زوال التشوهات المرتبطة بالتعرفات الجمركية من البيانات الاقتصادية إلى بعض الوقت، بحسب ما قاله اقتصاديون.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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