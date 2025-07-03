الشركات اليابانية تقر أكبر زيادة للأجور في 34 عاما

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 يوليو 2025 07:55 مساءً - وكالات _ وافقت الشركات اليابانية على زيادة الأجور بنحو 5.25% هذا العام، في أكبر زيادة للرواتب في 34 عاماً. وفقاً لما كشفت عنه أكبر نقابة عمالية في اليابان Rengo.

وتأتي الزيادة القوية في نمو الأجور بعد إقرار زيادة بنحو 5.1% العام الماضي، وبنحو 3.58% في العام السابق له، بما يشير إلى أن الزيادة القوية للأجور أصبحت الوضع الطبيعي الجديد.

وقال مسؤول حكومي لرويترز، لكن دون أن تكشف عن هويته، إن هناك إجماع متزايد بين الشركات على أن زيادة الأجور بنسبة تتجاوز التضخم هو أمر ضروري.

هذا ويتوقع الاقتصاديون أن تبقى وتيرة نمو الأجور بالقرب من 5% العام المقبل، نتيجة نقص العمالة واستمرار ارتفاع معدلات التضخم الذي يضغط على الشركات لتعويض موظفيها بمعدلات أجور أعلى، وعلى الرغم من أن التعرفات الأمريكية تشكل حالة قوية من عدم اليقين الاقتصادي.

من جانبها، تتوقع Mizuho Research & Technologies زيادة الأجور بنحو 4.7% العام المقبل، مع افتراض أن أسعار النفط المنخفضة ستساعد في تهدئة تأثير التعرفات الأمريكية على أرباح الشركات.

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وكان المركزي الياباني قد أنهى برنامج التحفيزات الضخم العام الماضي، وفي يناير، رفع معدل الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%.