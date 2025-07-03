- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الشركات اليابانية تقر أكبر زيادة للأجور في 34 عاما من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 3 يوليو 2025 07:55 مساءً - وكالات _ وافقت الشركات اليابانية على زيادة الأجور بنحو 5.25% هذا العام، في أكبر زيادة للرواتب في 34 عاماً. وفقاً لما كشفت عنه أكبر نقابة عمالية في اليابان Rengo.
وتأتي الزيادة القوية في نمو الأجور بعد إقرار زيادة بنحو 5.1% العام الماضي، وبنحو 3.58% في العام السابق له، بما يشير إلى أن الزيادة القوية للأجور أصبحت الوضع الطبيعي الجديد.
وقال مسؤول حكومي لرويترز، لكن دون أن تكشف عن هويته، إن هناك إجماع متزايد بين الشركات على أن زيادة الأجور بنسبة تتجاوز التضخم هو أمر ضروري.
هذا ويتوقع الاقتصاديون أن تبقى وتيرة نمو الأجور بالقرب من 5% العام المقبل، نتيجة نقص العمالة واستمرار ارتفاع معدلات التضخم الذي يضغط على الشركات لتعويض موظفيها بمعدلات أجور أعلى، وعلى الرغم من أن التعرفات الأمريكية تشكل حالة قوية من عدم اليقين الاقتصادي.
من جانبها، تتوقع Mizuho Research & Technologies زيادة الأجور بنحو 4.7% العام المقبل، مع افتراض أن أسعار النفط المنخفضة ستساعد في تهدئة تأثير التعرفات الأمريكية على أرباح الشركات.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وكان المركزي الياباني قد أنهى برنامج التحفيزات الضخم العام الماضي، وفي يناير، رفع معدل الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشركات اليابانية تقر أكبر زيادة للأجور في 34 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.