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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تعلن استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 3 يوليو 2025 06:59 مساءً - رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول مستجدات تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز
استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم؛ مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مستجدات تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
واستعرض وزير البترول موقف تقدم الأعمال فيما يتعلق بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية عبر الموانئ المصرية، مؤكداً تضافر مختلف جهود الجهات والشركات الوطنية المعنية، سعياً للانتهاء من مختلف الأعمال وفقا للجداول الزمنية المخططة فى هذا الشأن، وبما يحقق تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، الانتاجية والاستهلاكية.
ولفت بدوي إلى أن شركات قطاع البترول انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كل الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بميناءي “سوميد” و”سونكر” بالعين السخنة استعدادا لاستقبال وحدات التغييز العائمة.
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