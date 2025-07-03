نعرض لكم الان تفاصيل خبر طرح 36 مصنعا كامل التجهيزات لمنتجات الجلود تامة الصنع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 يوليو 2025 06:03 مساءً - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة الثالثة المخصصة لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والصناعات المكملة ، وذلك عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، خلال الفترة من 5 إلى 27 يوليو 2025.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن ذلك يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأول، والذي قد أعلن عنه دولة رئيس مجلس الوزراء المصري فى ديسمبر الماضي حيث أثمر عن تخصيص كافة المصانع المطروحة بنسبة تغطية تجاوزت 100%

وأشار أن الطرح الجديد يشمل 36 مصنعًا جاهزًا للتشغيل، بمساحات متنوعة تبدأ من 121 م² وحتى 2000 م²، لتناسب مختلف فئات المستثمرين ، مشيرا إلى أن الطرح الجديد سيكون من خلال شركة القاهرة للاستثمار ، ويشمل عدد 6 مصانع بمساحة 2000 متر مربع، وعدد 10 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، إضافة إلى 20 ورشة صناعية بمساحة 121 مترًا مربعًا.

ولفت إلى أنه تم إقامة تلك المصانع لتراعي تنوع المساحات المطروحة، بما يتناسب مع مختلف الطاقات الإنتاجية، كما يمكن دمج أكثر من وحدة للمستثمرين الراغبين في التوسع، مما يتيح مرونة كبيرة في إدارة المشروع.

طرح الوحدات بنظامي التمليك والإيجار مع تيسيرات تشمل منح سنة سماح قبل سداد أول قسط للتمليك و3 أشهر قبل سداد قيمة أول إيجار

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أضاف الوزير،أن الطرح الجديد تم بنظامي التمليك والإيجار، مع تيسيرات غير مسبوقة تشمل في حالة التمليك إتاحة نظام سداد مرن يبدأ بسداد مقدم بنسبة 25% فقط و تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 6 سنوات بالاضافة الى سنة سماح كاملة قبل سداد أول قسط تمليك وفائدة سنوية مدعومة لا تتجاوز 10% ضمن مبادرة دعم الصناعة، ويتم السداد من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير.

ونوه أنه في حالة الإيجار يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر فقط كتأمين عند التقدم للحجز، وعند التخصيص، يتم سداد 3 أشهر أخرى كمقدم إيجار موضحا أن فترة السماح مدتها 3 أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية.

حزمة متكاملة من الحلول التمويلية بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات

كما أكد الوزير أنه تم توفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل تمويل الآلات ورأس المال العامل، إلى جانب الدعم الفني والتصديري، كما يحصل المستثمرون في المدينة على حوافز إضافية أبرزها 50% إضافية من رد أعباء الصادرات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة.

وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي وتيسير سبل بدء النشاط الإنتاجي الفعلي، مضيفًا أن ما تحقق في الطرح الأول من تشغيل فعلي للمصانع بعد أقل من 6 أشهر من الاستلام، هو دليل واضح على جاهزية الوحدات للتشغيل الفوري، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين على جدّية المشروع وجدواه الاقتصادية، مما يشجع على الإقبال الكبير المتوقع في الطرح الثاني.

الطرح الجديد يستهدف جذب أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية

وأشار الوزير إلى أن الطرح الجديد يستهدف جذب أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، خاصة أن المرحلة الثالثة خُصصت بالكامل لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والإكسسوارات، من خلال مصانع مجهزة بأعلى المواصفات الفنية والإنشائية، لافتا أن مدينة الجلود بالروبيكي تمثل نموذجًا رائدًا للعناقيد الصناعية المتكاملة، حيث تكتمل بها سلاسل القيمة بدءًا من عمليات الدباغة ومعالجة الجلود الخام، ومرورًا بالصناعات المغذية مثل الغراء والجيلاتين، وصولًا إلى تصنيع المنتج النهائي القابل للتصدير.

ولفت أن هذا التكامل الصناعي يحقق مزايا عديدة، أبرزها توافر مدخلات الإنتاج داخل المدينة ذاتها، ما يسهم في خفض التكاليف، ورفع مستوى الجودة، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. وبذلك تُعد مدينة الروبيكي نموذجًا رائدًا وفريدًا للمدن الصناعية التخصصية في المنطقة، بُني على أسس العناقيد الصناعية المتكاملة ما جعلها وجهة للعديد من الشركات الأجنبية التي ضخت استثماراتها بالمدينة.، وتتوفر بها كافة المرافق والخدمات وشبكات النقل الحديثة، بما في ذلك قربها من الموانئ البحرية والجوية، وسهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء مصر.

ونوه أن المدينة تضم مركزًا تكنولوجيًا للدعم الفني، ومركزًا للتدريب وتأهيل العمالة، إلى جانب منطقة خدمات متكاملة، كما أن التنقل داخل وخارج المدينة أصبح ميسرًا من خلال شبكة الطرق الحديثة وخطوط النقل العام، خاصة القطار الكهربائي LRT، والربط مع محطة عدلي منصور التبادلية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن كافة إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيًا عبر منصة www.madein.eg، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تم توفير كراسة الشروط مترجمة بـ7 لغات لتسهيل المستثمرين الأجانب ، ويقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط خدمات طرح وحدات صناعية عبر المنصة، ثم اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل حساب على البوابة

2- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط

3- تسجيل بيانات طالب التخصيص وبيانات الوحدة المطلوبة

4- دفع قيمة كراسة الشروط ومقدم الحجز

5- يتم مراجعة بيانات الدفع

6- تسجيل دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات – الآلات المستخدمة – العمالة وغيرها )

7- إرفاق المستندات بصيغة PDF

جدير بالذكر، أن مدينة الجلود بالروبيكي تتمتع بموقع فريد بقلب مدينة بدر بالعاصمة القاهرة، وتعزز المدينة القدرات التصديرية للمصنعين من خلال قربها من الموانئ المختلفة حيث تبعد عن ميناء السويس البحرى بمسافة لا تتعدى 100 كم ، وتقع على بعد 156 كم من ميناء بور فؤاد البحري بينما تقع على بعد 50 كم من ميناء القاهرة الجوي و24 كم من ميناء العاصمة الإدارية الجوي وتتمتع بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة كما يجري تطوير خط سكة حديد لربط المدينة بالمنطقة اللوجستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان بجانب توفير وسائل نقل داخلية للعاملين بالمدينة لنقل العاملين من وإلى المصانع.

كما يتوفر بالمدينة وسائل نقل داخلية لنقل العاملين من وإلى المصانع من خلال القطار الكهربائي الخفيف LRT إلى محطة عدلي منصور التبادلية ومنها إلى كافة أنحاء الجمهورية حيث تحتوي على 5 وسائل نقل (محطة مترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف ‎LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة – السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور – السلام»، وكذا توفير باصات لنقل العاملين من المدينة إلى منطقة عين الصيرة.