نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع 3% عند التسوية مع تعليق إيران التعاون مع وكالة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 يوليو 2025 05:06 مساءً - سي إن بي سي_ صعدت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات يوم الأربعاء الثاني من يوليو، عند التسوية، بعد إقرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب الإعلان عن إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا وفيتنام، لكن الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية قلص من زيادة الأسعار نوعاً ما.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو بنسبة 2.98% إلى 69.11 دولار للبرميل للتسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارين أيضاً أو بنسبة 3.06% لتسجل عند التسوية 67.45 دولار للبرميل.

كان خام برنت يتحرك في نطاق بين 66.34 و69.05 دولار منذ 25 يونيو، مع تراجع المخاوف المتعلقة بحدوث نقص في الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ.

تعليق التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدخل حيز التنفيذ

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أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وافق عليه مجلس الشورى في البلاد ليصبح تشريعاً نافذاً، وذلك وسط اتهامات إيرانية للوكالة بالانحياز إلى الدول الغربية وإتاحة مبررات للهجمات الإسرائيلية على البلاد.

وينص التشريع الجديد على أن أي تفتيش من الوكالة الدولية للمواقع النووية الإيرانية يحتاج إلى موافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

من جانبه، علق محلل السلع الأولية لدى UBS، جيوفاني ستونوفو، على أداء سوق النفط، قائلاً: “تعكف السوق على تقييم نوع من علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد خطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية… لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أي اضطرابات تؤثر على النفط”.

الاتفاق التجاري بين أمريكا وفيتنام

أيضاً زادت أسعار الخام بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ووسائل علام رسمية في فيتنام، إن واشنطن وهانوي توصلتا إلى اتفاق تجاري يتضمن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى أمريكا.

زيادة المخزونات الأمريكية

وحد من مكاسب أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء ما تم إعلانه في وقت سابق من اليوم عن زيادة المخزونات الأميركية من النفط الخام 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة.

وجاءت هذه الزيادة المفاجئة على عكس توقعات لمحللين في استطلاع لوكالة بتراجع 1.8 مليون برميل للمخزونات الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو.

وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يومياً، وهو ما أثار القلق فيما يتعلق بالاستهلاك في ذروة موسم القيادة خلال فترة الصيف.

في سياق متصل، قال مدير شؤون عقود الطاقة الآجلة في Mizuho، بوب يوغر: “خلال فصل الصيف، تسعة ملايين برميل يومياً هو الحد الذي تتم من خلاله معرفة حالة السوق… نحن حالياً عند أقل بكثير من ذلك. وهذه ليست علامة جيدة”.

زيادة إنتاج أوبك+

في هذه الأثناء، ذكرت كبيرة محللي السوق لدى Philip Nova للوساطة، بريانكا ساشديفا، أن السوق أخذت في اعتبارها بشكل فعلي احتمالات رفع مجموعة أوبك+ لإنتاجها، ومن المستبعد حدوث مفاجأة للأسواق مجدداً في هذا الشأن خلال فترة قريبة.

الأسبوع الماضي، قالت أربعة مصادر في مجموعة أوبك+، لوكالة ، إن التحالف يخطط لرفع الإنتاج 411 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس عند اجتماعه في السادس من يوليو الجاري، وهو نفس ما تم الإعلان عن تطبيقه في شهور مايو، ويونيو، ويوليو.

وارتفعت الصادرات السعودية من النفط خلال شهر يونيو بمقدار 450 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، بحسب بيانات شركة كبلر.

ورغم ذلك، ذكر جيوفاني ستونوفو أن إجمالي صادرات مجموعة أوبك+ في حالة استقرار نسبي أو تنخفض بشكل طفيف منذ شهر مارس، متوقعاً استمرار هذا الوضع خلال فصل الصيف مع زيادة الطلب على الطاقة بسبب حرارة الطقس.

الوظائف الأمريكية غير الزراعية

من ناحيته، أشار المحلل لدى IG، توني سيكامور، إلى التأثير المحتمل لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المنتظر صدورها يوم الخميس على التوقعات المتعلقة بمدى وتوقيت خفض معدلات الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2025.

وعلى الأغلب يتسبب خفض معدلات الفائدة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وبالتالي ارتفاع الطلب على النفط لمواجهة احتياجات هذا الانتعاش.