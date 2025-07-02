نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: مصر تتبنى نهجا استباقيا لبناء منظومة غذائية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 يوليو 2025 09:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تبنّت نهجًا استباقيًا لإعادة بناء المنظومة الغذائية على أسس أكثر مرونة واستدامة، انطلاقًا من اعتبار الأمن الغذائي قضية وطنية لا تحتمل التأجيل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر Global Grain MENA المنعقد في القاهرة يومي 2 و3 يوليو 2025 .

وأوضح فاروق ، أن وزارة التموين تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف، من بينها تنويع مصادر استيراد الحبوب لضمان استقرار الإمدادات في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والتوسع في إنشاء صوامع حديثة، مما ساهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة التخزين.

تطبيق منظومة رقمية للرقابة والتتبع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن تطبيق منظومة رقمية متطورة في تداول الحبوب يتيح التتبع والرقابة الدقيقة على مختلف مراحل التداول، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والتخزين والتجارة والخدمات اللوجستية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف وزير التموين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد من أكبر مستوردي الحبوب عالميًا، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات في مؤشرات العرض والطلب، والتغيرات في السياسات التجارية، والمخاطر المناخية والبيئية.

الشراكة الدولية ضرورة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز آليات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات

وشدد فاروق على أن مصر تؤمن بأهمية التعاون الدولي لضمان الأمن الغذائي، مؤكدًا استعداد الدولة لتعزيز آليات التنسيق مع كافة الشركاء، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات، وتنسيق السياسات الاستيرادية.

ولفت إلى أن عودة مؤتمر Global Grain MENA إلى الانعقاد تمثل استعادة ضرورية لمنصة حوار تجمع كبار منتجي الحبوب والموردين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة على صعيد الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يأتي في توقيت دقيق، تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والمناخية، وتتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق وتبادل الخبرات لضمان استقرار منظومة الغذاء العالمية.