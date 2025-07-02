نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح يبدأ التشغيل التجاري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 يوليو 2025 06:14 مساءً - رنا ممدوح _ أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل بقدرة 650 ميجاوات، بالقرب من رأس غارب، وذلك بعد استكمال وتشغيل المرحلة النهائية بقدرة 150 ميجاوات قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر.

ويتكون تحالف شركة Red Sea Wind Energy S.A.E، من شركات ENGIE الفرنسية بنسبة 35%، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وToyota Tsusho Corporation بنسبة 20%، وEurus Energy Holdings Corporation بنسبة 20%، وفقا لبيان أوراسكوم كونستراكشون المرسل إلى البورصة المصرية اليوم.

وأكدت أوراسكوم كونستراكشون أن هذا الإنجاز يأتي بعد تسليم 306 ميجاوات في ديسمبر 2024، قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد، و194 ميجاوات في أبريل 2025، قبل ستة أشهر، مما يضمن الربط الكامل لقدرة 650 ميجاوات بالشبكة في يونيو 2025.

ووفقا للبيان، بالإضافة إلى دور شركة أوراسكوم للإنشاءات في التطوير والاستثمار، قامت بتنفيذ جميع أعمال الانشاءات المدنية والكهربائية وأعمال التصميم والتوريد والبناء (EPC) لمرافق المحطة بدون أي إصابة طول مدة الأعمال.

ونوهت، أن محطة رياح البحر الأحمر تعد حاليا الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويا.

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وأشارت، أن هذا المشروع الجديد بقدرة 650 ميجاوات يعتمد على النجاح الذي حققه نفس التحالف سابقا في تطوير أول مشروع منتج للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، والذي اكتمل في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد، لافته أنه يرفع القدرة التشغيلية لطاقة الرياح للتحالف في مصر إلى 912.5 ميجاوات.

وذكرت، أن التحالف بدأ أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميجاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي.

وقال فرونسوا كزافيه بول، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ENGIE:” يعكس هذا النجاح قوة وكفاءة الأداء التشغيلي للتحالف، ودوره المحوري في دعم التحول بقطاع الطاقة في مصر”.

وتابع: مع إطلاق مشروع البحر الأحمر لطاقة الرياح، تدير ENGIE الآن ما يقارب 1 جيجاوات من طاقة الرياح في مصر، مما يعزز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاءات، قائلا: ” يعكس هذا الإنجاز تقدمنا المستمر في توسيع استثماراتنا في مجال الطاقة والبنية التحتية، والتي تتضمن حالياً 912.5 ميجاوات من محطات الرياح وثلاثة مشروعات معالجة مياه في مصر والإمارات والسعودية”.

من جانبه قال تاتسويا هيراتا، الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل، قسم إفريقيا، شركة Toyota Tsushu: “يعد استكمال أكبر محطة رياح في مصر قبل الموعد المحدد إنجازا يعكس قوة شراكاتنا وقدرتنا على تنفيذ مشروعات بنية تحتية معقدة في إفريقيا، ويؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة في مصر، والمساهمة في استراتيجية الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية “.

وأشار تتسويا سواابي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Eurus Energy:” تشغيل أكبر مشروع لطاقة الرياح في إفريقيا شهادة على التزام وخبرة كل من شارك في المشروع، ويعزز مهمتنا في توسيع مصادر الطاقة المتجددة عالميا ولعب دور محوري في التحول نحو مستقبل منخفض الكربون”.