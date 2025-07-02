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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كجوك: ملتزمون بشراكات دولية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 يوليو 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ عقد أحمد كجوك ، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع روبرت فان دير زي المدير المالي لبرنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركتهما فى المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.
وأكد كجوك، أننا ملتزمون بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل الميسر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف أننا نتطلع إلى دور أكبر في دعم التنمية البشرية وتعزيز التمويل المبتكر بالبلدان النامية؛ على نحو يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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