وزير التموين يتابع انتظام العمل وتوافر السلع بالشركة المصرية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:14 مساءً - محمد أحمد .. عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل وضمان توافر السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين، بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية لتطوير مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وذلك في إطار خطة وزارة التموين الشاملة لتحديث وتطوير كافة المنافذ التابعة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويرفع كفاءة منظومة تداول السلع.

كما استعرض ” فاروق” الموقف التنفيذي لضخ السلع بكافة فروع ومنافذ الشركة، وآليات الرقابة على المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى خطط التطوير الرامية إلى رفع كفاءة الأداء داخل الشركة.

وشدّد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، لضمان انتظام الصرف التمويني وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التموين مع رؤساء الشركات التابعة، بهدف المتابعة المستمرة وتعزيز كفاءة منظومة العمل التمويني.