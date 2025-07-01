نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه بسرعة استكمال تطوير المطاحن دون التأثير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:04 مساءً - محمد أحمد _ وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإسراع في استكمال المراحل المتبقية من خطة تطوير شركات المطاحن وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة انتظام العمل دون التأثير على عمليات التوريد أو الإنتاج، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الوزير مع قيادات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام سير العمل، واستعراض خطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية

أكد فاروق، أن تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يُعد من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وخفض نسب الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الاستراتيجية.

وشدّد على أهمية المتابعة الدورية لخطط الشركات التابعة، بهدف تحقيق التكامل بين مكونات منظومة الإنتاج والتوزيع، ودعم مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

واستعرض الوزير، خلال اجتماعه بقيادات شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وخطط تطوير خطوط الإنتاج والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

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ولفت وزير التموين إلي أهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءاته الفنية والإدارية.

وفي لقاء آخر مع قيادات شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، تم تقديم عرض شامل حول جهود التطوير المنفذة، والتي شملت تحديث المعدات، وتحسين جودة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى خطط التحول الرقمي داخل منظومة العمل.

كما تم استعراض الخطط المستقبلية للشركة، التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وضمان استقرار توريد الدقيق البلدي المدعم، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.