جولدمان ساكس: الرسوم الجمركية قد تعرض هوامش أرباح الشركات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:12 مساءً - سي إن بي سي_ أطلق جولدمان ساكس تحذيرات بشأن تأثير الرسوم الجمركية على هوامش أرباح الشركات مع اقتراب موسم أرباح الربع الثاني.

وصرح ديفيد كوستين، رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في جولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء: “إذا اضطرت الشركات إلى تحمّل تكلفة الرسوم الجمركية، فسيُمثل ذلك خطراً على هوامش أرباحها، ويفترض اقتصاديونا أن المستهلكين سيتحملون 70% من التكلفة المباشرة للرسوم الجمركية”.

وأضافت الشركة، المدرجة في بورصة وول ستريت، أن معدل الرسوم الجمركية الأميركي الفعلي، بناءً على السياسات المُعلنة، قد ارتفع بنحو 10 نقاط مئوية ليصل إلى 13%.

ويعتقد اقتصاديو جولدمان ساكس أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي سيرتفع في النهاية بمقدار 4 نقاط مئوية إضافية ليصل إلى 17%.

وأضاف كوستين: “كانت مراجعات المحللين لتقديرات الهوامش أكثر سلبية بالنسبة للشركات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية مقارنةً بالأسهم النموذجية. وتُقدّم نتائج الأرباح المبكرة إشارات متضاربة بشأن توقعات الهوامش”.