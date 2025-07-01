الخطيب يلتقي وزير الصناعة التشيكي ويشارك في منتدى أعمال يضم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 03:16 مساءً - دوت الخليج_ توجه المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للعاصمة التشيكية براج في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري.

ومن المقرر أن يترأس الوزير الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، حيث يأتى عقد هذه الدورة بعد نحو 9 سنوات من الدورة الأولى, مما يشير إلى أهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكى.

كما سيشارك الخطيب بفعاليات منتدى الأعمال التشيكي الذى يشارك به نحو 42 شركة تشيكية متخصصة فى مجالات صناعة السيارات ومستلزماتها والطاقة المتجددة والمسوجات والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث تهدف هذه الشركات الى بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.

ويلتقي وزير الاستثمار، لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التشيكية المستثمرة بالفعل بالسوق المصرى والراغبة فى توسيع استثماراتها ، لاستعراض موقف استثمارات هذه الشركات فى مصر ومناقشة سبل مضاعفة هذه الاستثممارات فى السوق المصرى والانطلاق الى الاسواق الافريقية والعربية بالاستفادة من موقع مصر كبوابة للسوق الأفريقى والتمتع بالإعفاءات الجمركية الناتجة عن توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم بما فيها أفريقيا.