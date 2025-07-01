عجيبة للبترول تكتشف حقلا جديدا بالصحراء الغربية بإنتاج 2500…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:57 صباحاً - دوت الخليج_ نجحت شركة عجيبة للبترول، شركة العمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، في اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد بالصحراء الغربية، وتمكنت من وضعه علي خريطة الإنتاج بشكل فوري .

يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية.

وأسفرت أعمال الحفر في بئر أركاديا-28 عن اكتشاف خزان عالي الجودة بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميا، الأمر الذي يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المتميزة للمنطقة، كما يأتي بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل إيريس الذي لا يزال يحقق إنتاجاً يصل إلى 7500 برميل مكافئ يومياً.

وجرى ربط الحقل في وقت قياسي بالبنية التحتية الحالية، بفضل نهج عجيبة السريع في التطوير والاستفادة المثلى من البيانات الحديثة بالتعاون مع شركائها.

تأتي أهمية هذا الكشف من الناحية الجيولوجية في أنه يمثل مكمنا هيدروكربونيا جديدًا في تكوين المساجد الجيولوجي، حيث كان يعتقد سابقاً أنه يشكل تكوين مانع، لكنه أثبت قدراته وإمكانياته من البترول بكميات كبيرة تحت ظروف جيولوجية مناسبة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويمثل الكشف نتيجة هامة لإستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة، ليضاعف اكتشاف أركاديا ويست من فرص تكرار هذا النموذج الناجح، ويبرز نهج عجيبة المبتكر في الاستكشاف وفهم الخزانات الجديدة، مؤكداً الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا النموذج الجيولوجي، والذي يُتوقع أن يكون له العديد من النظائر الواعدة في مناطق التزام الشركة بالصحراء الغربية.

وجاء هذا الاكتشاف المدعوم بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ليؤكد فعالية التكامل بين أحدث تقنيات علوم الأرض وخبرات التشغيل، ويدعم خطط الشركة لحفر المزيد من الآبار في أركاديا ويست وفتح آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة في تكوين المساجد.