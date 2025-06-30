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الصافي تضخ استثمارات مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج للصناعات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصافي تضخ استثمارات مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج للصناعات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 07:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي للصناعات المتطورة، إنها تستهدف ضخ استثمارات مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج جديدة للصناعات المغذية خلال الربع الأخير من 2025.

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وأشار عادل خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الاستثمار في خطوط إنتاج للصناعات المغذية يدعم خطط التوطين، فيما لفت إلى أن الشركة تتوقع زيادة بنسبة 25 إلى 30% في عدد العمالة مع تنامي التصنيع المحلي.

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وتابع: المصنع يعمل به حاليا 1200 عامل مصري فيما تصل العمالة الغير مباشرة إلى 2000 عامل.

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ونوه مدير عام المصنع إلى أن الشركة تستخدم مكون محلي بنسبة 45% وتستهدف الوصول إلى 65%، فيما أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع تقدر بنحو 10 ملايين جهاز سنويا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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