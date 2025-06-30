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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصافي تضخ استثمارات مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج للصناعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 07:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي للصناعات المتطورة، إنها تستهدف ضخ استثمارات مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج جديدة للصناعات المغذية خلال الربع الأخير من 2025.
وأشار عادل خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الاستثمار في خطوط إنتاج للصناعات المغذية يدعم خطط التوطين، فيما لفت إلى أن الشركة تتوقع زيادة بنسبة 25 إلى 30% في عدد العمالة مع تنامي التصنيع المحلي.
وتابع: المصنع يعمل به حاليا 1200 عامل مصري فيما تصل العمالة الغير مباشرة إلى 2000 عامل.
ونوه مدير عام المصنع إلى أن الشركة تستخدم مكون محلي بنسبة 45% وتستهدف الوصول إلى 65%، فيما أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع تقدر بنحو 10 ملايين جهاز سنويا.
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