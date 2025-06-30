الصين تبقي على رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الصلب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 05:10 مساءً - العربية نت _ أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الإثنين، عن مواصلة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الصلب المقاوم للصدأ (بيليت) وصفائح الصلب المقاوم للصدأ المدرفل على الساخن الواردة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة إن بكين تعتزم فرض رسوم مكافحة إغراق على منتجات الصلب المقاوم للصدأ الواردة من الشركات الأوروبية والبريطانية بنسبة 43%.

وأضاف البيان أنه سيتم فرض رسوم مكافحة إغراق على منتجات الصلب المقاوم للصدأ الواردة من شركة بوسكو الكورية الجنوبية بنسبة 23.1%، وبنسبة103.1% على شركات كورية جنوبية أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

كما سيتم فرض رسوم على منتجات الصلب المقاوم للصدأ الواردة من الشركات الإندونيسية بنسبة 20.2%.

يذكر أنه تم اعتماد هذه الرسوم الجمركية لأول مرة في عام 2019.

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وفي عام 2024، أبقت الصين على رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الصلب الواردة من اليابان والاتحاد الأوروبي.