الإمارات تعلن رفع أسعار البنزين والديزل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 04:14 مساءً - العربية نت _ أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات أسعار الوقود لشهر يوليو المقبل، حيث شهدت جميع أنواع البنزين والديزل ارتفاعًا مقارنة بمستويات يونيو الحالي.

وبلغ سعر وقود الديزل نحو 2.63 درهم للتر مقارنة بـ 2.45 درهم في يونيو الحالي، بزيادة قدرها 18 فلسًا، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصل سعر البنزين “سوبر 98” إلى 2.70 درهم للتر مقابل 2.58 درهم في يونيو، مسجلًا زيادة بواقع 12 فلسًا.

وارتفع سعر البنزين “خصوصي 95″إلى 2.58 درهم للتر مقارنة بـ 2.47 درهم في يونيو، بزيادة 11 فلسًا.

أما سعر البنزين “إي بلس” فقد ارتفع إلى 2.51 درهم للتر، مقابل من 2.39 درهم في يونيو، بفارق 12 فلسًا.