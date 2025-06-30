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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يستبعد تمديد الموعد النهائي للاتفاقيات التجارية في 9… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 02:58 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يرى ضرورة لتمديد الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو، والذي فرضه على الدول لإبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة بهدف تفادي رفع الرسوم الجمركية.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أن الإدارة تملك المرونة الكاملة في التعامل مع هذا الموعد، سواء من خلال تمديده أو تقليصه، مؤكداً أن الأمر ليس معقداً.
من جانبه، أعرب وزير الخزانة سكوت بيسينت عن شكوكه في إمكانية الالتزام بالجدول الزمني.
وأشار بيسينتإلى أن عدة دول تقدمت بعروض جيدة، إلا أن من غير المؤكد أن يتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات قبل التاريخ المقرر لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية التي أُعلنت في الثاني من أبريل.
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