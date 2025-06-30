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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصنع الصافي للصناعات المتطورة ينتج 10 ملايين جهاز محمول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 02:58 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس إسلام عادل مدير عام مصنع الصافي للصناعات المتطورة، إن استثمارات المصنع تقدر بقيمة 80 مليون دولار، مع وجود نية لضخ استثمارات إضافية مستقبلية بالتزامن مع زيادة خطوط الإنتاج.
وأشار عادل خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن المصنع يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويضم 12 خط إنتاج لتصنيع أجهزة المحمول، بجانب 6 خطوط إنتاج لتصنيع شاشات التلفزيونات.
وأوضح أن خطوط إنتاج أجهزة المحمول تنتج 10 ملايين جهاز سنويا، فضلا عن أن 500 ألف شاشة تلفزيون.
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