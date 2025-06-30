نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب: سنتمكن من التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 11:06 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن واشنطن ستتمكن من التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات التجارية قبل أغسطس المقبل.

وفي حوار مع شبكة فوكس نيوز، رأى ترامب أن “الصين كانت تستغلنا بشتى الطرق وهي تحتاج شركاتنا حالياً أكثر مما كانت قبل عامين”، مشيراً إلى أن “التفاهم مع الصين أمر جيد جداً”.

وقال إن “الصين ستدفع كثيراً من الرسوم الجمركية وعلينا فعل شيء بشأن العجز التجاري”.

ولدى سؤاله حول إن الصين اخترقت نظام اتصالات الولايات المتحدة، وسرقت الملكية الفكرية، والفنتانيل، وكوفيد، وكل هذه الأشياء. كيف تتفاوض مع جهة شريرة واضحة؟ رد ترامب “ألا تعتقد أننا نفعل ذلك بهم؟ نعم، نفعل. نفعل الكثير. هكذا تسير الأمور في العالم. إنه عالم بغيض”.

وبشأن كندا، قال ترامب إن المحادثات التجارية الأميركية مع كندا ستتوقف “إلى أن يحين الوقت الذي يتخلون فيه عن بعض الضرائب”.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن منذ أسبوعين أن الاتفاق مع الصين “تم”، وأن الرسوم الجمركية على الصين ستبلغ 55% مقابل 10% تعرفات صينية على المنتجات الأميركية.

ويواجه ترامب أيضاً انتهاء مهلة التسعين يوماً التي علق خلالها فرض الرسوم الجمركية المتبادلة مع العديد من الشركاء التجاريين مع إبقاء تعرفات شاملة بنسبة 10% على معظم الدول.

كان الرئيس الأمريكي علق فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الشهر قبل الماضي على العديد من الدول، في التاسع من أبريل، لمدة 90 يوماً، مع بقاء الرسوم الشاملة بنسبة 10% على تلك البلدان.

بينما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News، إن نسبة التعرفات الجمركية 55% ليست جديدة. بل تشمل الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة الحالية البالغة 30% على الصين، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات محددة كانت سارية بالفعل.