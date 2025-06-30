مصافي النفط الإسرائيلية: لدينا تأمين ضد مخاطر الإرهاب والحرب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت شركة مصافي النفط الإسرائيلية ، اليوم الأحد، استئناف التشغيل جزئياً للتكرير في حيفا بعد الأضرار الناجمة عن الصواريخ الإيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل.

وتوقعت الشركة، التي تسمى أيضاً مجموعة بازان، في إفصاح لبورصة تل أبيب أن تعمل بكامل طاقتها بحلول أكتوبر، مشيرةً إلى أن لديها تأمين ضد مخاطر الإرهاب والحرب بقيمة 250 مليون دولار.

وكانت ذكرت شركة مصافي النفط المحدودة الإسرائيلية في إفصاح تنظيمي لبورصة تل أبيب أن خطوط أنابيب وخطوط نقل تابعة لها في حيفا تضررت جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقالت الشركة إن الهجمات لم تسفر عن سقوط مصابين أو قتلى في المواقع المتضررة، وإن مرافق التكرير لا تزال تعمل ولكن تم إغلاق بعض عمليات المصب.

وأضافت الشركة أنها تدرس تأثير الأضرار على العمليات وعلى نتائجها المالية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتعرّضت إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني مخلفاً دماراً كبيراً وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا خلال حرب الـ12 يوماً، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.