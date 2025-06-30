نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة السبع تعفي شركات أمريكية من دفع ضرائب في الخارج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 يونيو 2025 01:14 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت دول مجموعة السبع في بيان، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والمجموعة اتفقتا على دعم اقتراح من شأنه إعفاء شركات أمريكية من بعض مواد اتفاقية عالمية قائمة.

وذكرت مجموعة السبع في بيان صادر عن كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية، أن المجموعة استجابت لموافقة الإدارة الأميركية على إلغاء مقترح الضريبة المضادة بموجب المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وأنشأت نظاماً موازياً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا الأسبوع الماضي، حيث جرت مناقشات شملت التجارة والاقتصاد العالمي، والمعادن الأساسية، وتهريب المهاجرين والمخدرات، وحرائق الغابات، والأمن الدولي، والذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة.

وقالت المجموعة إن الخطة تعترف بقوانين الحد الأدنى للضرائب الأمريكية الحالية وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي الدولي.

كما نجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد إلغاء المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره ترامب.

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وأكدت بريطانيا أن الشركات ستستفيد من مزيد من اليقين والاستقرار عقب الاتفاقية.

وكانت بعض الشركات البريطانية قد عبرت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن دفع ضرائب إضافية كبيرة بسبب إدراج المادة 899، التي أُلغيت الآن.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز في بيان “يوفر اتفاق اليوم اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما لتلك الشركات بعد أن عبرت عن مخاوفها”، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التخطيط الضريبي المفرط والتهرب الضريبي.

وقال مسؤولو مجموعة السبع إنهم يتطلعون إلى مناقشة حل “مقبول وقابل للتنفيذ من الجميع”.

وفي يناير، أعلن ترامب، من خلال أمر تنفيذي، أن اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات لا ينطبق على الولايات المتحدة، منسحبا بذلك فعليا من الاتفاق المهم لعام 2021 الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع ما يقرب من 140 دولة.

وتعهد ترامب أيضاً بفرض ضريبة مضادة على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأمريكية بموجب الاتفاق الضريبي العالمي لعام 2021.

واعتُبرت هذه الضريبة ضارة بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توقّع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس الماضي، أن تتوصّل الدول الأعضاء في مجموعة السبع إلى اتفاق يُعفي الشركات الأمريكية من بعض الضرائب.

وقال بيسنت في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إنّه “بعد أشهر من المناقشات المثمرة مع دول أخرى حول الاتفاقية الضريبية العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سنعلن عن اتفاقية مشتركة بين دول مجموعة السبع تدافع عن المصالح الأميركية”.

وفي 2021 توصّلت نحو 140 دولة، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى اتفاقية بشأن الضرائب على الشركات المتعدّدة الجنسيات.

وهذه الاتفاقية التي انتقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمّن “ركيزتين أساسيتين”، تحدّد الأولى الحدّ الأدنى لمعدل الضريبة العالمية بنسبة 15%.