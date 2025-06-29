نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسترازينيكا مصر تضخ استثمارات بـقيمة 50 مليون دولار خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 05:16 مساءً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد _ كشف الدكتور أحمد قشطة، رئيس العلاقات المؤسسية في شركة أسترازينيكا مصر، عن أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها التوسعية بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن شركته ضخت استثمارات خلال العامين الماضيين تجاوزت قيمتها نحو 50 مليون دولار.

وأوضح «قشطة» في حوار مع جريدة « دوت الخليج» على هامش الشركة في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon 2025 الذي عُقد خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، أن المصنع يعد من المصانع القليلة التابعة لأسترازينيكا البريطانية في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 20 عامًا.

الطاقة الإنتاجية تقفز إلى 2.1 مليار قرص بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات

أضاف أن المصنع يضم حاليًا 4 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 900 مليون قرص سنويًّا، ومن المتوقع أن تصل هذه الطاقة إلى نحو 2.1 مليار قرص بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، ما سيمثل زيادة كبيرة في الإنتاج.

وتابع أن المصنع يعمل على إنتاج وتعبئة الأصناف الدوائية لمختلف الأمراض، وتأتي خطة توسعته بالتوازي مع النمو الذي تشهده المنظومة الصحية المصرية ومواكبًة للمبادرات الحكومية المختلفة مثل التأمين الصحي الشامل، والرؤية الإستراتيجية للدولة 2030.

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أشار إلى أن إجمالي استثمارات الشركة في مصنعها تتوزع بين تطوير المنظومة الصحية، تعليم وتدريب الأطباء، والتوعية المجتمعية، وإجراء الفحوصات الطبية، مؤكدًا أنه لا يملك رقمًا محددًا لحجم الاستثمارات في الوقت الراهن.

وأفاد بأن الشركة العالمية تنتج مستحضرات دوائية بيولوجية وعلاجية، وتستهدف طرح أصناف جديدة في السوق المحلية لتغطية مختلف الأمراض مثل الأورام، والأمراض النادرة، والأمراض المزمنة، كما تسعى لأن تكون هذه المستحضرات الحديثة محركًا لنموها المستقبلي، وذلك بما يتماشى مع الإرشادات العالمية في علاج الأمراض المختلفة.

كما أكد على الشراكات المستمرة مع الحكومة المصرية، مثل مبادرات صحة المرأة الرئاسية والكشف عن السرطانات، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا قائمًا مع منظمة الصحة العالمية والحكومة في برامج الفحص المبكر والتوعية، وتقديم أفضل سبل العلاج لمرضى سرطان الكبد، وهي مبادرة تُكمل جهود المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي التي انتهت منذ سنوات، خاصة أن المتعافين من هذا الفيروس يعدون الأكثر عرضة واحتمالية للإصابة بسرطان الكبد.

وأشار إلى شراكة الشركة في إطلاق الإستراتيجية الصحية لمرض الاعتلال الكلوي، كجزء من مبادرة “Healthy Heart Africa”، والتي تهدف إلى فحص أكثر من مليون مريض كلى خلال عامين، منوهًا إلى أنه تم تسليط الضوء على هذه المبادرة في إحدى جلسات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الطب الإفريقي Africa Health Excon 2025.

كما نوه إلى مواصلة الشركة العالمية شراكتها في مبادرة مكافحة السرطان في إفريقيا “Cancer Care Africa” والتي ستمكن مصر من أن تكون مركزًا للعديد من الدول الإفريقية في تقديم سبل العلاج والكشف المبكر عن الأورام.

وفي سياق الأحداث والفعاليات التي عقدتها الشركة خلال فعاليات المعرض، قال الدكتور أحمد قشطة إنه تم تنظيم جلسة حوارية حول مرض الذئبة الحمراء، وهو أحد الأمراض المناعية، بهدف زيادة الوعي به.

وأشاد باستدامة المنظومة الصحية في مصر وعبر عن تفاؤله بالاستقرار في الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية في مصر مثل استقرار العملة، وتحسن التصنيف الائتماني، وسعر الفائدة.

وبحسب «قشطة»، تخطط الشركة في النصف الثاني من العام الجاري لإطلاق عقارات جديدة لعلاج الأمراض النادرة والمزمنة، منها عقار لمرض الذئبة الحمراء، والذي تم إطلاقه عالميًّا مؤخرًا.

مصر ستكون من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي يتوفر فيها عقار علاج الذئبة الحمراء

أضاف أن مصر ستكون من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي يتوفر فيها هذا العقار، وذلك بفضل سرعة تسجيل الأدوية بالسوق المحلية والتي تصل مدتها حاليًا إلى شهور.

وتأمل الشركة طرح هذا المستحضر لعلاج مرضى الذئبة الحمراء في الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد اهتمام أسترازينيكا البريطانية بمعالجة الأمراض النادرة، والتي تعد إحدى الأولويات الصحية العالمية، وتعول الشركة على الإسهام في علاج هذه الأمراض التي يقدر عددها بنحو 7000 مرض، ولا يتوفر علاج حالي سوى لأقل من 5% منها.

ولفت إلى أن طرح هذه العقاقير خلال النصف الثاني من العام مرتبط باستيفاء الموافقات الحكومية الخاصة بها، مشيرًا إلى أنها ستكون مستوردة من أسترازينيكا العالمية.

أكد أن شركته تدرس دائمًا تعميق التصنيع المحلي، لكن هذه الخطط لا تزال قيد الدراسة.

واختتمت فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا Africa Health ExCon” يوم الجمعة الماضي، والتي عقدت خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.