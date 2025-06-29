نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التجاري: «الفرعونية للأدوية» تستهدف رفع صادراتها إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 05:16 مساءً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد _ قال علي عمر، الرئيس التجاري لشركتي «الفرعونية» و«دلتا فارما»، إن الشركة تشارك بانتظام في المؤتمرات الدولية المتخصصة بمجال الأدوية، بهدف تعزيز الشراكات التجارية مع شركات عالمية، وفتح آفاق جديدة لزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تمتلك مصنعين رئيسيين في مصر، أحدهما في منطقة العاشر من رمضان لشركة دلتا فارما، والثاني في برج العرب لشركة الفرعونية، لافتًا إلى أنه يتم السعي إلى توسيع المشاركات في المعارض الدولية خلال المرحلة المقبلة، كأداة إستراتيجية لدخول أسواق تصديرية جديدة، وخلق فرص تمويلية خارجية لرفع الحصيلة التصديرية.

أضاف الرئيس التجاري لشركتي «الفرعونية» و»دلتا فارما»، أن الشركة تصدر حاليًا إلى 17 دولة حول العالم، وتعمل على تعزيز وجودها في دول جديدة، خاصة جنوب إفريقيا، وآسيا، وشرق آسيا، إلى جانب دول الجوار ذات الطلب المرتفع على الأدوية المصرية، وعلى رأسها أسواق الشرق الأوسط.

وأكد أن الفرعونية تصدر بالفعل إلى إمارة دبي، وعدد من دول شرق أوروبا، وتسعى لزيادة تواجدها في الدول الإفريقية والآسيوية التي لم تصل إليها منتجاتها بعد.

وتابع موسى: «السوق السعودية ودول الخليج ضمن أولويات التوسع المستقبلي للشركة، حيث نجري حاليًا دراسات دقيقة حول حجم الطلب وفرص النجاح، وبناءً على نتائج هذه الدراسات يتم اتخاذ القرار بشأن التوسع الفعلي»، لافتًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تصدير بعض مستحضراتها إلى دبي، كخطوة أولى ضمن هذا التوجه.

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ولفت عمر إلى أن الفرعونية تُعد من بين أكبر عشر شركات دوائية مصرية مُصدّرة إلى الخارج، وتم تكريمها من قبل هيئة ADA العالمية، ما يعكس مكانتها المرموقة في السوق الدولية، موضحًا أن السوق المحلية المصرية كبيرة للغاية، ومن غير العدل مقارنة حجمها بسوق التصدير.

وشدد عمر في الوقت نفسه على أهمية رفع نسبة التصدير، والتي تتراوح حاليًا بين 8 إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة، مستهدفًا زيادتها إلى 25% خلال العامين المقبلين.

وأكد أن الفرعونية استثمرت مؤخرًا في تطوير خطوط إنتاجها، من خلال استيراد معدات حديثة من دول الاتحاد الأوروبي، بما يعزز من قدرتها على تلبية معايير الجودة الدولية. وأضاف أن الشركة دشّنت معامل جديدة تابعة لشركة دلتا، بجانب امتلاكها لأحدث خطوط إنتاج المواد الصلبة، فضلًا عن منطقة عقيمة متخصصة في تصنيع المستحضرات التي تُحقن داخل العين أو الوريد.

وأوضح أن الفرعونية تقوم بإجراء عمليات تقييم وتحديث مستمرة لخطوط الإنتاج بشكل سنوي، دون تحديد مبلغ استثماري ثابت، حيث تتم دراسة الوضع العام والاحتياجات الإنتاجية، ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب بشأن تطوير المعدات أو إضافة خطوط جديدة.

وأشار عمر إلى أن هناك خطة لإنشاء مخازن جديدة قبل نهاية العام الجاري، لدعم التوسع في الطاقة الإنتاجية، كما تم مؤخرًا افتتاح منطقة عقيمة جديدة، ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية تدريجيًّا.

وأعلن عمر عن أن حجم إنتاج الشركة الحالي من مصنعيها يبلغ نحو 55 مليون عبوة سنويًّا، وتسعى لزيادة هذا الرقم بنهاية كل عام بمعدل يتراوح بين 5 و10 ملايين عبوة إضافية، مع طموح بالوصول إلى 100 مليون عبوة لكل مصنع على حدة خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا: “إذا استطعنا تجاوز المستهدفات، فسنتجاوزها بالفعل، وهذا ما بدأنا في تحقيقه بالفعل خلال الفترة الأخيرة”.

وفيما يتعلق بالتطوير الدوائي، كشف عن أنه تم إصدار 5 مستحضرات جديدة مؤخرًا، وسبق أن طرحت الشركة 4 مستحضرات أخرى العام الماضي، بينها أدوية لعلاج الصرع ومسكنات للآلام. كما أصبحت الفرعونية وكيلًا رسميًّا لعدد من الشركات الأوروبية لتوزيع أحد أدوية الحديد المخصص للحوامل، والذي نال انتشارًا واسعًا في السوق المصرية العام الماضي.

وتابع أن الشركة تستعد لطرح 7 مستحضرات جديدة خلال عام 2025، تم إطلاق 4 منها بالفعل، فيما سيُطرح الثلاثة الآخرون خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتتضمن تلك المنتجات أدوية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، ومجموعة متنوعة من المكملات الغذائية.

وأشار إلى أن إستراتيجية الإنتاج في الفرعونية تعتمد على تلبية احتياجات السوق في المقام الأول، دون التركيز فقط على الكميات، حيث يتم تحديد حجم الإنتاج حسب طبيعة كل مرض وعدد العبوات المطلوبة فعليًّا.

تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات سنوية دون وجود نواقص دوائية

وأكد أن الشركة حققت مبيعات إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي من خلال مصنعيها، مشددًا على عدم وجود أي نواقص دوائية لديها.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تكلّف الفرعونية في بعض الأحيان بتوفير أدوية غير متوفرة من شركات أخرى، وهو ما يعكس ثقة الهيئة في قدرات الشركة الإنتاجية وسرعة استجابتها.

واختتم عمر تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة تمضي قدمًا في تحقيق رؤيتها التوسعية، سواء داخل مصر أو خارجها، عبر تطوير الإنتاج، وتقديم منتجات عالية الجودة، والاستفادة من الفرص التصديرية في الأسواق الواعدة، خاصة في القارة الإفريقية وآسيا، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات الدوائية.