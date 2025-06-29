د. نبال دهبه: «جينفاكس مصر» تدشن مصنعا لإنتاج اللقاحات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 05:16 مساءً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد _ قالت الدكتورة نبال دهبه، الشريك المساهم والمدير العام لشركة «جينفاكس إيجيبت»، إن الشركة بصدد تدشين مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تبلغ 49 ألف متر مربع، ومزود بجميع مراحل الإنتاج والتعبئة، باستخدام معدات تم استيرادها بالكامل من أوروبا وتم شراؤها والتعاقد عليها بالكامل.

أضافت، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن الشركة حصلت على “الرخصة الذهبية” من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كما تعاقدت على خطوط الإنتاج اللازمة، إلى جانب توقيع 11 اتفاقية لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات مع شركاء دوليين من الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان والدنمارك في إطار خطة متكاملة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

ونوهت إلى أن الشركة لديها سابقة أعمال تشمل تصنيع 28 نوعًا من اللقاحات والأمصال، مشيرة إلى أنها وقعت عقودًا لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية، مع ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار ضمن مشاريعها الجديدة. كما تم تخصيص ميزانية مستقلة للحصول على شهادة الجودة من منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأشارت إلى أن هناك 16 لقاحًا يجري تسجيلها حاليًا، فيما حصلت على الموافقات box approval لخمسة لقاحات كمنتجات محلية، وذلك بعد بدء مراحل التسجيل لدى هيئة الدواء المصرية.

أضافت أن الشركة حصلت على إخطار تسجيل للقاح سرطان عنق الرحم ولقاح ضد السعار، واللذين تم تسجيلهما رسميًّا، تمهيدًا لتعبئتهما محليًّا كخطوة ثانية في التعاقد مع ناقلي التكنولوجيا، الأمر الذي يعكس التقدم في مسار التوطين الكامل لتكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

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وأكدت أن المصنع يتمتع بموقع إستراتيجي ضمن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ما يوفر امتيازات تصديرية كبرى، خاصة نحو السوق الإفريقية، حيث تشير التوقعات إلى أن جميع الدول الإفريقية ستتخارج من دعم “جافي” بحلول عام 2040، مما يعزز فرص التصدير.

وأوضحت، أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ 270 مليون جرعة سنويًّا، من خلال خط إنتاج واحد يعمل بنظام الورديتين، ويضم المصنع عدة خطوط إنتاج أخرى، ويُتوقع دخوله حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2027.