نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. ألفت غراب: قرب الانتهاء من مصنع «إيبيكو 3» من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 05:16 مساءً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد _ كشفت د. ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، عن مستهدفات المجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري في مجال الأدوية، مؤكدة أنه من المقرر مواصلة السعي لإنتاج الأدوية البيولوجية التي تُنتج بأسعار مرتفعة جدًّا عالميًّا، وتتسم بكونها الأحدث.

ونوهت إلى أن سعر الحقنة من تلك الأدوية يتراوح بين 50 إلى 70 ألف جنيه، لافتة إلى قرب الانتهاء من مصنع “إيبيكو 3”، لافتة إلى أنه تم تسجيل 15 مستحضرًا.

وأوضحت أنه تم البدء في باكورة التعاون، حيث سيتم توريد صنف لهيئة الشراء الموحد، ومن ثم باقي الأصناف خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه سيتم تصنيع كل الأدوية البيولوجية، التي تتسم بكون أصلها طبيعيًّا، بداية من الخلية حتى المنتج النهائي.

ولفتت إلى أنه تم الحصول على الـ know how الخاص بها من أكبر شركة عالمية في الهند، التي تقوم بتصدير التكنولوجيا للدول الأوروبية، حيث تم التعاقد معها لنقل تكنولوجيا التصنيع.

وفيما يتعلق بأدوية الأورام، أكدت أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل إنتاج الأمبول والفايل، وتم طرح 5 أصناف في السوق، وقد بدأت بعض الجهات بالسوق مثل مستشفى الأورام، وبعض الصيدليات، وبعض مراكز علاج الأورام، في الحصول عليهم، كما تم التوريد أيضًا لهيئة الشراء الموحد. ونوهت إلى أنه من المقرر استكمال باقي انتاج الأمبول والفايل، وصولًا إلى 21 مستحضرًا من الكيموثيرابي.

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طرح الأدوية بسعر أقل بنحو 40% إلى 50 %.. مع مراعاة الجودة العالية

وأوضحت غراب أن المرحلة الثانية تشمل الأقراص والكبسولات، لافتة إلى أنه من المستهدف الانتهاء من الفايل والكبسولات في نهاية عام 2026. وكشفت عن أن الخطة الإجمالية تشمل 76 مستحضرًا، منهم 21 مستحضر فايل وأمبول. ونوهت إلى أنه يتم طرح الأدوية بسعر أقل بنحو 40% إلى 50 % من السعر الأصلي، وذلك مع مراعاة تقديمها بجودة عالية.

وأشارت إلى أن مجموعة أكديما تقوم باستيعاب الطلبة الجدد في التخصصات الحديثة، مثل البيو تكنولوجي، وبعض الأقسام الجديدة، حيث تعتمد عليهم في نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأدوية الحديثة.

التعاقد على ماكينة لإنتاج كبسولات منع الحمل بقيمة 1.1 مليون دولار

وعلى صعيد أدوية الهرمونات وأدوية منع الحمل، أكدت أنه تم التعاقد على ماكينة لإنتاج كبسولات منع الحمل التي تزرع في الذراع أسفل الجلد، وتستمر 3 سنوات، منوهة إلى أن قيمة تلك الماكينة تقدر بنحو 1.1 مليون دولار تقريبًا. ولفتت إلى أنها ستصل بنهاية العام الجاري، ليتم بدء الإنتاج بها في عام 2026.

وقالت إن حجم الإنتاج بالمجموعة يصل إلى مليار عبوة دوائية في العام، لافتة إلى أنه يتم التصدير إلى 80 دولة حول العالم، علمًا بأنه من المستهدف زيادة عدد الدول التي يتم التصدير إليها، إلى جانب تعزيز النمو في الأسواق الحالية. أضافت أن الشركة تتسم بكونها أول شركة مصرية تصدر إلى أمريكا اللاتينية، حيث تم تصدير الأنسولين إلى كوبا، مما فتح المجال لأسواق أخرى، مثل فنزويلا والبرازيل، والمكسيك، فضلًا عن جنوب شرق آسيا والفلبين، مما يبرهن أن المجموعة تفتح أسواقًا جديدة في مجالات لم تكن موجودة في السابق.

2.5 مليارات جنيه حصيلة التصدير العام الماضي.. ونستهدف 3.5 مليارات العام الجاري

وكشفت ألفت غراب عن أن حصيلة التصدير بلغت 2.5 مليارات جنيه خلال العام الماضي، معربة عن أملها في الوصول إلى 3.5 مليارات جنيه في العام الجاري. أضافت أن المجموعة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع منطقة وسط آسيا، والتي تضم دولل من الاتحاد السوفيتي السابق، تبحث عن مصادر آمنة للدواء، تتحلى بالاستدامة، لا سيما بعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت أن الدول المستقرة، تضمن الاستمرار في الإنتاج.

ونوهت بأن زيادة عدد الدول التي يتم التصدير إليها، تعتمد على النظر إلى عدة عوامل، كالتسجيل في تلك الدول، والاتفاقيات الموقعة، ومدى الاحتياج للأدوية بتلك السوق، وهو ما يتم القيام به على مراحل.

وأشارت إلى أنه تم البدء في فتح أسواق للتصدير في روسيا، مضيفة أنه يتم أيضا السعي للحصول منها على بعض الصناعات، مثل أدوية الأورام الحديثة “مونوكولونا”، لا سيما أنهم يتميزون بكونهم بدأوا من حيث انتهى الآخرون، لافتة إلى أن الأمر حاليًا قيد الدراسة، حيث يتم النظر إلى البروتوكولات، وبحث سبل التعاون، والشروط.

بدء العمل بخط الإنتاج العام الجاري

ونوهت إلى مساهمة المجموعة في شركة “لاكتو مصر” المتخصصة في إنتاج ألبان الأطفال، التي تتسم بكونها مطلوبة على مستوى العالم. وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 35 مليون علبة سنويًّا، موضحة أنه حاليًا يتم إنتاج أكثر من 30 مليون علبة تقريبًا، يتم تخصيص 22 مليون علبة منها لوزارة الصحة، كشق مدعوم، في حين يتم طرح الجزء المتبقي باسم مختلف في السوق الحرة.

أضافت د. ألفت غراب في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أنه يتم القيام أيضًا بإنتاج ألبان الأطفال العلاجية، بمختلف أنواعها، لتوفير جميع المتطلبات في هذا لإطار، لافتة إلى أنه تم طرح 3 أصناف في السوق.

وتطرقت إلى الجهود الكبيرة التي تتم على مستوى توطين صناعة الدواء في مصر، لافتة إلى أن 94% من احتياجات السوق من الدواء أصبحت تُلبى محليًّا، ويتبقى 6% فقط للدواء المستورد، مؤكدة أنه يجري السعي لزيادة النسبة لصالح السوق المحلية.

وقالت إن زيادة نسبة المكون المحلي تعتمد على 3 عناصر، أولها الخامة، لافتة إلى أنه تم البدء في تأسيس مصنع لإنتاج الخامات في العين السخنة، بشراكة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و”أكديما” و”إيبيكو”، لافتة إلى وجود مستثمرين جدد سينضمون إلى هذه الشراكة، فضلًا عن البنوك التي عرضت الدخول بتلك الشراكة، وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ونوهت إلى أنهما يرغبان في الدخول كشريكين في رأس المال، وهو ما لا يزال محل دراسة.

وأكدت أن حصة “أكديما” تبلغ 60%، و”إيبيكو” 30%، وهيئة قناة السويس 10%، مشيرة إلى أنه نظرًا لكون أكديما وإيبيكو يعتبران بمثابة كيان يملك نسبة 90%، فإن ذلك يتيح إمكانية دخول شركاء بنسب تصل إلى 40%، مما يضمن الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 50% للحفاظ على حق الإدارة، حتى يتثنى للمجموعة تحقيق المستهدفات والإستراتيجيات.

وقالت إن مجموعة “أكديما” تتسم بكونها ذراع الدولة لتلبية احتياجات سوق الدواء المصرية، مضيفة أنها تمثل أكثر من 20% من حجم الاحتياج بسوق الدواء في مصر، حيث تتخطى مبيعاتها السنوية 21 مليار جنيه.

وأكدت أن المجموعة تضم 17 شركة، لافتة إلى أنها تساهم من خلال الشركات في تحقيق التكامل، وتلبية احتياجات العملاء، نظرًا لما تتحلى به من تنوع في إنتاج الأدوية، حيث يتم تغطية 36 مجموعة من خلال جميع الشركات، لافتة إلى وجود 10 شركات إنتاجية، تقوم بإنتاج كل المجموعات الدوائية.