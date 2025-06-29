د. ابرام وجيه: إيفا فارما تعمل على مشروعات مهمة لتقديم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 04:16 مساءً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد _ أكد د. إبرام وجيه، مدير عام إيفا فارما بمصر، أن الشركة تعمل حاليًا على مشروعات مهمة لتقديم اللقاحات، والـ mRNA الذي يتسم بكونه أحدث أنواع اللقاحات، لافتًا إلى أن الشركة تستثمر بصورة كبيرة في العلاج البيولوجي. ولفت إلى أن خط الإنتاج الخاص باللقاحات من المتوقع أن يبدأ بالعمل خلال العام الجاري.

وفيما يخص الـ mRNA، نوه إلى أن الشركة تجري حاليًا عددًا من الاتفاقيات، منها ما يتم توقيعه في الصين خلال هذه الأيام، بهدف تصنيع اللقاحات وتوطين الصناعة. وأشار إلى أنه تم طرح أول أنسولين كارد ممتد المفعول في مصر بنهاية العام الماضي، موضحًا أن تقديم أنواع أخرى من الأنسولين يأتي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا الدواء للمواطن المصري، ولمنع حدوث أي أزمة، كنقص الأنسولين وعدم قدرة المريض على شرائه.

وقال إن الشركة تعتزم طرح 3 أنواع جديدة في السوق خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن الشركة توفر للأطباء جميع احتياجاتهم لعلاج المرضى من الأنسولين، لأن كل مريض لا يحصل على نفس نوع الأنسولين، فقد تم البدء بالممتد المفعول، ومن ثم سيتم طرح الأنواع المختلفة طبقًا للاحتياجات.

أضاف أن هذه الأدوية سيتم تقديمها طبقًا لاتفاقية تم توقيعها مع شركة “إيلي ليلي” الأمريكية، والتي تتسم بكونها أكبر شركة في العالم تقوم بتصنيع الأنسولين، موضحًا أنهم يمنحون شركة إيفا فارما كريستالات الأنسولين، ومن ثم تقوم الشركة باستكمال إنتاجها في مصر.

ونوه إلى أن الشركة تقدم مستحضرات في 12 مجالًا علاجيًّا، تشمل مضادات العدوى، والصحة الأيضية، والعظام، والعلوم العصبية، والأورام، والجهاز التنفسي، وأمراض النساء، وأمراض المسالك البولية والذكورة، وكذلك طب الأطفال، وأمراض العيون، والجهاز الهضمي، وطب الأسرة لتلبية الطلب المحلي والدولي. ونوه إلى أن إجمالي عدد المستحضرات التي تقدمها الشركة تزيد على 350 مستحضرًا، لافتًا إلى أنه يتم طرح أكثر من 20 أو30 مستحضرًا سنويًّا، طبقًا لاحتياجات السوق المحلية.

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د. أحمد عليوة: إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق “ E-Shefaa “ خلال أسابيع

وأشار د. أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بإيفا فارما إلى قيام الشركة بتوقيع اتفاقية مع هيئة التأمين الصحي لإطلاق تطبيق رقمي جديد “ E-Shefaa “، مؤكدًا أن هذا التطبيق سيسهم في تحسين المنظومة الصحية بصورة لافتة للنظر خلال الفترة القادمة، بداية من رحلة المريض داخل التأمين الصحي، إلى تمكين الأطباء والمتخصصين من أداء مهامهم بصورة أسرع وأفضل.

أضاف أن هذا التطبيق سيضمن توفر عنصر الدقة بشكل أكبر في نظام التأمين الصحي، كما أنه سيتيح السرعة في اتخاذ القرار، والتوزيع العادل للأدوية، وكذلك ترشيد الإنفاق للأدوية والمرضى، مما سيسهم بصورة كبيرة جدًّا في تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى وجود تعاون كبير بين شركة إيفا فارما وهيئة التأمين الصحي، على مدار أكثر من عام ونصف، مؤكدًا أنه من المقرر إطلاق المرحلة الأولى خلال أسابيع.