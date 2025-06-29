نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسترازينيكا مصر تستهدف إطلاق مستحضر طبي جديد كل شهرين إلى 3… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 04:16 مساءً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد _ قال الدكتور أحمد صيام، رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا مصر، إن حجم إنفاق الشركة على التدريب يتجاوز مليون دولار أمريكي في العام الجاري بمفرده، مضيفًا أنها تتبنى خطة أوسع لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية من خلال شراكتها المستمرة مع كبرى المراكز العالمية.

وأشار إلى أن الشركة في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، هذا العام تعد الثالثة لها، مضيفًا أن شركته شاركت في 4 جلسات حوارية بالمعرض، إحداها ركزت على مبادرة “مكافحة مرض السرطان في إفريقيا”، وهي مبادرة أُعلنت في المؤتمر الإفريقي عام 2023.

وتابع في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج» على هامش فعاليات المعرض، أن الشركة حققت نجاحات ملموسة على مدار العامين الماضيين، ضمن هذه المبادرة، منها تدريب 2500 طبيب على التشخيص والكشف المبكر عن الأورام في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، بجانب تدريب 1500 طبيب أورام على أساليب علاج الأورام.

كما استطاعت الشركة استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الرئة، بجانب تطوير التقنيات الرقمية للتشخيص والعلاج.

وتابع أن الشركة تسعى لعقد شراكات مع الحكومات الأفريقية لتطوير رعاية مرضى السرطان في القارة، من خلال تحسين فرص الوصول إلى خدمات التشخيص المبكر والعلاج، بما يسهم في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة.

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ولفت إلى أن الشركة تطلق مستحضرًا طبيًّا جديدًا كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، مضيفًا أنه خلال العامين المقبلين، تستهدف طرح المزيد من العقاقير والمستحضرات الدوائية الجديدة.

طرح عقاقير جديدة لعلاج سرطانات المثانة والثدي والكبد في النصف الثاني من العام

وقال إن شركته تستهدف طرح مستحضرات دوائية جديدة لعلاج أنواع السرطان الأكثر انتشارًا في مصر، مثل سرطان المثانة، وسرطان الثدي، وسرطان الكبد، وذلك في النصف الثاني من العام الجاري.

ولفت إلى أن تحديد أسعار هذه المستحضرات يتم بعد طرحها في السوق، ومع ذلك، تجري الشركة حاليًا مباحثات مع هيئة الدواء المصرية “EDA” بما يضمن وصول العلاجات إلى أكبر عدد من المرضى بتكلفة مناسبة.

وأفاد بأن الشركة تُنفذ حاليًا خططها التوسعية في مصنعها، بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة لزيادة توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق الاستدامة ومنع أي نقص محتمل في الأدوية.

أضاف أن مستوى التصنيع المحلي بمصنع الشركة يختلف حسب المنتج؛ فبعض المنتجات تشهد القيام بعمليات التعبئة والتغليف فقط باستخدام المادة الفعالة المستوردة.

وفي حالات أخرى، يتم إعداد وتصنيع المادة الفعالة المستوردة من الخارج بالكامل في مصر، وليس مجرد التعبئة والتغليف فقط، مشيرًا إلى أن هذا يعد أمرًا شائعًا حتى بين الشركات المصرية العاملة محليًّا.