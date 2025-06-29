نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: فرق دعم فني ميداني لتسهيل الخدمات الضريبية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 03:15 مساءً - أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قامت بإنشاء فرق دعم فني بعدد من المواقع داخل القاهرة وعدد من المحافظات، بهدف تقديم خدمات ضريبية مباشرة للممولين، ومساعدتهم في الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية والمصلحة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، والرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي.

وأوضحت عبد العال أن إنشاء هذه الفرق جاء بالتعاون مع عدد من الكيانات المجتمعية الكبرى والهيئات المؤثرة والغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية ، بما يتيح تقديم خدمات ضريبية متميزة في مواقع يسهل الوصول إليها، وتخدم شريحة واسعة من الممولين.

وأضافت، أن هذه الفرق لا تقدم فقط دعماً فنياً وإجرائياً، بل تقوم أيضًا بدور توعوي مهم، من خلال إرشاد المواطنين والممولين إلى كيفية الاستفادة من المبادرة، التي تشمل تسهيلات في ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والتصرفات العقارية، إلى جانب مبادرات النظام الضريبي المبسط للذين لم يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه .

كما تُسهم فرق الدعم في مساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية بكافة أنواعها إلكترونيا، سواء إقرارات ضريبة الدخل، أو القيمة المضافة، أو إقرار المرتبات، مع تقديم الدعم الفني الكامل في تحديث البيانات وإنشاء كلمات المرور وتفعيل الحسابات الضريبية .

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وأكدت رشا عبدالعال أن الخدمات تمتد لتشمل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني، بدءًا من التسجيل الذاتي باستخدام الأختام، وتكويد السلع والخدمات، وتلقي طلبات الانضمام الورقية، وتفعيل البوابة الإلكترونية، وتسجيل المفوضين، إلى جانب تقديم إرشادات كاملة حول إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

خدمات ضريبية مباشرة داخل الأندية والهيئات والغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية .. بهدف التسهيل على المواطنين

وأشارت، إلى أن فرق الدعم الفني تتواجد في عدد من المواقع الحيوية داخل القاهرة (نادي الصيد، النادي الأهلي – الجزيرة ومدينة نصر، نادي الزمالك، نادي الترسانة، هيئة التنمية الصناعية)، وكذلك في عدد من المحافظات (نادي الصيد البحري، نادي سموحة، النادي الأوليمبي بالإسكندرية، استاد المنصورة، مركز دعم الممولين بالسويس، هيئة الاستثمار بالإسماعيلية، الغرفة التجارية بمطروح) وكذلك بمختلف الغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية .

واختتمت رئيس المصلحة تصريحاتها، بالتأكيد على أن نشر هذه الفرق الميدانية يأتي في إطار حرص المصلحة على تقريب الخدمة من المواطنين، ورفع مستوى الوعي الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في زيادة موارد الدولة.

جدير بالذكر، أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتولى الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.