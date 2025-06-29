أبو قير للأسمدة تبدأ التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 يونيو 2025 03:15 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، عن بدء التشغيل التدريجي للمصانع بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي للشركة.

جدير بالذكر، أن الشركة، قررت بدء تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة، وذلك نتيجة لتداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.

وأوضحت أبو قير للأسمدة، في بيان إلى البورصة المصرية 15 يونيو الجاري، أن الصيانة تتم لحين تحسين ظروف التشغيل.

وكانت الشركة قد أعلنت مايو الماضي عن خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانعها لمدة أسبوعين، مشيره إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى خفض الإنتاج بنحو 30% حاليا.