مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي لمرور 20% من حركة التجارة…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 09:14 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد_ أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على أن مصر تمتلك إمكانيات قوية في عدة قطاعات ومنها الغزل والنسيج، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، مشيرا إلى أن تلك القطاعات تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين في ظل التحولات التي يشهدها العالم الصناعي، وحركة التصنيع الموجهة نحو الأسواق الناشئة.

وأشار هيبة في تصريحات خاصة لحابي، إلى دخول موجة جديدة من الصناعات الخضراء، مثل إعادة التدوير، وإدارة النفايات الذكية (Waste Management)، والتعدين الأخضر، وهي قطاعات تستهدف مصر جذب استثمارات نوعية فيها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد على أن مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي الفريد كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، حيث تمر من خلالها نحو 12.5% من حركة التجارة الدولية بين الشمال والجنوب عبر قناة السويس، مؤكدًا أن هناك رؤية طموحة للوصول بهذه النسبة إلى 20% من خلال تعزيز النقل البري والربط اللوجستي مع إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأوضح أن الهيئة تنفذ دورها ليس كمجرد جذب استثمارات، بل خلق بيئة متكاملة تدفع كل مشروع إلى النجاح، سواء من خلال التراخيص، أو تهيئة البنية التحتية، أو تسعير الطاقة، أو الربط بالأسواق الخارجية. هدفنا أن يكون كل مشروع قصة نجاح جديدة على أرض مصر”.