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وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال…

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  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 1/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 2/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 3/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 4/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 5/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 6/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 7/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 8/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 9/10
  • وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 08:08 مساءً - في إطار المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، خاصة خلال أشهر فصل الصيف.

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وأوضح الوزير أن قطاع البترول يعمل حالياً على مسارين متوازيين الأول يتمثل فى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف ووضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج.

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بينما يركز المسار الثاني على استكمال الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من خلال استقبال شحنات غاز مسال مستورد باستخدام سفن التغييز كحل انتقالي لضمان استدامة واستقرار الإمدادات لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية.

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جاء ذلك خلال تفقده للمراحل النهائية من تجهيزات سفينة التغييز “Energos Eskimo” بميناء العين السخنة، استعدادًا لنقلها وربطها على رصيف ميناء سوميد، حيث ستتولى السفينة استقبال شحنات الغاز المسال، وإعادة تغييزه قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

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وخلال جولته، حرص الوزير على لقاء العاملين على متن السفينة، مشيدًا بجهودهم، ومؤكدًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الدولية في السلامة والجودة ، كما وجه بضرورة اختبار الأجزاء المكتملة واعتمادها أولاً بأول، بما يضمن الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط له.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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