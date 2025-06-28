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مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 07:12 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد_ قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يتمتع بأهمية كبيرة، فيما أشار إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول شرق المتوسط.

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وأضاف هيبة في تصريحات خاصة لحابي، أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي استثمارات تعمل الحكومة على جذب جزء كبير منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

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ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن طفرة في قطاع التصنيع، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزا عالميا لصناعة الأجهزة الكهربائية، حيث تعمل شركات كبرى مثل “سامسونج” و”إل جي” في تصنيع الشاشات، الموبايلات، والأجهزة اللوحية من داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى المنظومة.

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وأشار إلى أن جنسيات المستثمرين العاملين في هذا القطاع متنوعة، وتشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، وهو ما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الاستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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