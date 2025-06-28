مصنع بوش يستهدف إنتاج 350 ألف جهاز سنويا

دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 06:16 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد_ قال لويس ألفاريز، رئيس مجلس إدارة BSH مصر والمغرب، إن افتتاح مصنع بوش في مصر يؤثر على المجتمعات المحيطة بشكل إيجابي ويوفر 100 ألف فرصة عمل في السوق المحلية.

وأشار ألفاريز خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن مصنع القاهرة يستهدف إنتاج 350 ألف جهاز سنويا، كما تعتزم الشركة جعل مصر بوابة للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الشركة تستخدم المصادر المحلية في عمليات الإنتاج بما يساعد في تحقيق الازدهار للاقتصاد المصري إلى جانب تحقيق مصادر كبيرة لمصر، كما تسعى لبناء شراكات قوية لتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل فضلا عن الاستثمار في الكفاءات المحلية وتعزيز فرص التوظيف.

وكشف عن أن الشركة تستهدف افتتاح 60 متجر جديد خلال العام المقبل، إلى جانب شبكتها من المتاجر الموجودة في عدد من محافظات مصر.