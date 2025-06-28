- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصنع بوش يستهدف إنتاج 350 ألف جهاز سنويا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 06:16 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد_ قال لويس ألفاريز، رئيس مجلس إدارة BSH مصر والمغرب، إن افتتاح مصنع بوش في مصر يؤثر على المجتمعات المحيطة بشكل إيجابي ويوفر 100 ألف فرصة عمل في السوق المحلية.
وأشار ألفاريز خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن مصنع القاهرة يستهدف إنتاج 350 ألف جهاز سنويا، كما تعتزم الشركة جعل مصر بوابة للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الشركة تستخدم المصادر المحلية في عمليات الإنتاج بما يساعد في تحقيق الازدهار للاقتصاد المصري إلى جانب تحقيق مصادر كبيرة لمصر، كما تسعى لبناء شراكات قوية لتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل فضلا عن الاستثمار في الكفاءات المحلية وتعزيز فرص التوظيف.
وكشف عن أن الشركة تستهدف افتتاح 60 متجر جديد خلال العام المقبل، إلى جانب شبكتها من المتاجر الموجودة في عدد من محافظات مصر.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصنع بوش يستهدف إنتاج 350 ألف جهاز سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.