نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء يبحث مع منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 04:10 مساءً - في إطار استراتيجية الدولة المصرية وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز التحول الطاقي، دعم مشروعات الربط الكهربائي، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ليو تشنيا، رئيس منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية (GEIDCO)، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر شنغهاي للطاقة المتجددة والتحول الطاقي بجمهورية الصين الشعبية.

شهد اللقاء مناقشة الرؤية المشتركة لتوسيع مشروعات الربط الكهربائي العالمي، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء عبر مصادر نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تم عقد اجتماع موسّع مع وفد المنظمة، التي تضم أكثر من 1300 عضو من 141 دولة ومنطقة، من ضمنهم حكومات، وشركات، ومراكز أبحاث، لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها.

أبرز المحاور التي ناقشها الاجتماع:

– دعم الشبكات الذكية على المستوى العالمي.

– إعادة تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الدول النامية.

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– تسريع مشاريع إنتاج وتوزيع الطاقة النظيفة وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

– العمل على إنشاء تحالف دولي لدعم الربط الكهربائي والتنمية المستدامة في أفريقيا.

– نقل الخبرات في مجال تخزين الطاقة وتعزيز البنية التحتية عبر القارات.

كما تناولت المناقشات مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وسير تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، واستراتيجية مزيج الطاقة التي تركز على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الشمس والرياح، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة ودعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة.

وأكد الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار تمثل محوراً رئيسياً في خطة الوزارة لتعزيز الشبكة القومية وتحقيق موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، بفضل موقعها الاستراتيجي وما شهدته من تطوير شامل في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. كما شدّد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، والتكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وختم بالتأكيد على أن التحول الطاقي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة تتطلب خطوات سريعة ومدروسة نحو مستقبل نظيف ومستدام.