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وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول…

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  • وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… 1/9
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  • وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… 3/9
  • وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… 4/9
  • وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… 5/9
  • وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… 6/9
  • وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… 7/9
  • وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… 8/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي: قد ننتهي من الاتفاقيات التجارية بحلول… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 12:57 مساءً - العربية نت_ قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن الاتفاقيات التجارية المختلفة لإدارة الرئيس دونالد ترامب مع الدول الأخرى يمكن أن تتم بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر، مشيرا إلى 18 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة.

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وأضاف في مقابلة على شبكة (فوكس بيزنس) “لدينا 18 شريكا تجاريا مهما… إذا تمكنا من إبرام 10 أو 12 من الثمانية عشر المهمين، وهناك 20 علاقة مهمة أخرى، فأعتقد أننا يمكن أن ننتهي من مسألة التجارة بحلول عيد العمال”، وفقًا لـ “”.

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اتفاقيات مع 10 شركاء تجاريين

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قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن البيت الأبيض لديه خطط للتوصل إلى اتفاقيات مع عشرة شركاء تجاريين رئيسيين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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وينظم الاتفاق الصيني الذي قال لوتنيك إنه جرى التوقيع عليه قبل يومين، الشروط التي جرى استعراضها خلال المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، بما في ذلك التزام من الصين بتسليم معادن الأرض النادرة المستخدمة تقريبا في كل شيء، من توربينات الرياح إلى الطائرات النفاثة.

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وقال لوتنيك لوكالة بلومبرج للأنباء في مقابلة “سوف يقومون بتوصل معادن الأرض النادرة لنا” وبمجرد أن يحدث ذلك “سوف نرفع إجراءاتنا المضادة”.

وقال الرئيس الجمهوري خلال مناسبة بالبيت الأبيض، أثناء حديثه عن إبرام صفقات مع دول أخرى: “لقد وقعنا (اتفاقا) مع الصين أمس”.

وأشار الرئيس أيضا إلى أنه “ربما” يكون هناك اتفاق “كبير جدا” مع الهند.

وقال لوتنيك لتلفزيون بلومبرج إن الرئيس ترامب مستعد أيضا للانتهاء من مجموعة من الصفقات التجارية خلال الأسبوعين المقبلين، على صلة بالموعد النهائي الذي حدده ترامب الذي يحل في التاسع من يوليو لإعادة فرض رسوم أعلى التي علقها في أبريل.

ومنذ أطلق الرئيس الأمريكي حربا تجارية مع بكين في فبراير، انخرط أكبر اقتصادين في العالم في معركة متبادلة للرسوم الجمركية أثارت قلق الأسواق العالمية. وفي أبريل، رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين إلى 145%.

وكانت هناك بوادر انفراجه قبل أسابيع.

ووفقا لتصريحات ترامب في وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الدولتان من حيث المبدأ على تخفيض القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة. كما تحدث عن اتفاق في النزاع حول التعريفات الجمركية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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