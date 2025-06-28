الخطيب: السوق المصري يمتلك مقومات واتفاقيات تؤهله لجذب…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 12:02 مساءً - محمد أحمد_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن السوق المصري يمتلك مقومات استثمارية واعدة تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة و التفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مما يعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ الحر إلى تلك الأسواق.

جاء ذلك خلال الوزير بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي نظمه المكتب التجاري بشنغهاي، وعقد تحت عنوان، مصر والصين: فرص استثمارية جديدة، حيث تم استعراض فرص ومقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.

أكد وزير الاستثمار ، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، والتي تحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين، وتعتمد على علاقات دبلوماسية راسخة تمتد لأكثر من 70 عامًا. وأشار إلى أن مرور أكثر من عقد على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة يعكس متانة هذا التعاون.

وشدد على أن الحكومة المصرية تضع ملف التعاون مع الصين ضمن أولوياتها، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجالي التجارة والاستثمار.

ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، داعيًا الشركات الصينية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها السوق المصرية في مجالات متعددة، من أبرزها: الصناعات الهندسية، والإلكترونيات، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، والأدوية، والطاقة المتجددة، ومواد البناء.

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من جانبه، أكد رئيس المجلس الصيني للتعاون الدولي في شنغهاي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الصينية قد استثمر في مصر مؤخرًا.

كما استعرض ممثلو عدد من الشركات الصينية قصص نجاحهم في السوق المصري، من بينها شركة Famsun العاملة في مجال الآلات الزراعية، وشركة Chint المتخصصة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى شركة Kingdom.