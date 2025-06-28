الجمعية المصرية الصينية للطب التقليدي تُطلق أنشطتها في مصر…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 يونيو 2025 11:06 صباحاً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد_ دشنت الجمعية المصرية الصينية للطب التقليدي الإطلاق الرسمي لأنشطتها في مصر خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الصينية والجمعية المصرية الطبية.

وقال الدكتور محمد الأشهب رئيس الجمعية المصرية الصينية للطب التقليدي إن الهدف من الجمعية توفير كيان مؤسسي للانطلاق نحو الطب الصيني في مصر والاستفادة من التقدم الذي حققه خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الأخير للنسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي Africa Health ExCon، والذي يأتي تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”.

وأشار إلى أن الجمعية ستتعاون مع كافة المؤسسات الطبية في مصر والحكومية، بما يفيد المرضى والاستفادة من تجربة الدول الأوربية في توفير الطب الصيني التقليدي.

وفي سياق متصل، نوه لي تشين الوزير المفوض في السفارة الصينية بالقاهرة، إلى أن الطب الصيني يتسم بكونه علم تراكمي على مدار آلاف السنين عن الحضارة الصينية، وهو جوهرة الحضارة الصينية للوقاية من الأمراض.

وأضاف أنه ينتشر بين نحو 150دولة ويوجد اتفاقيات مع نحو 50دولة في هذا الشأن.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر إلى أن الطب الصيني التقليدي يستطيع أن يلعب دورا حيويا في توفير العلاج للمرضى، مؤكدا أن إطلاق الجمعية يعد خطوة جيدة في هذا الشأن.