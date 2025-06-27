توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الجمعية المصرية لسلاسل إمداد…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 يونيو 2025 10:16 مساءً - باره عريان وفاطمة أبو زيد وسمر السيد_ وقع الدكتور عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية مذكرة تفاهم مع الدكتور أحمد القلا رئيس شركة جي إس 1، بهدف دعم تطبيق المعايير الدولية واستخدام الكود الدولي لتفعيل نظام التتبع للمنتجات الطب.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الأخير للنسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي Africa Health ExCon، والذي يأتي تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”.

كما وقع الدكتور شريف كمال أمين عام الجمعية مذكرة تفاهم مع الدكتور عمر صقر الرئيس التنفيذي لشركة نواة العلمية بهدف دعم مبادرات الجمعية المتعلقة بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، والتعاون في مجالات البحث، والنشر العلمي.

وشهدت الفعاليات أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد سعيد عضو مجلس ادارة الجمعية والمهندس محمد إيهاب الرئيس التنفيذي لشركة “انطلاق” بهدف دعم الشركات الناشئة في سلاسل إمداد قطاع الرعاية الصحية والأبحاث المتعلقة بالقطاع والاستشارات، ووقع المستشار عمرو عبد النبي رئيس الجمعية شراكة استراتيجية مع المهندس محمد كامل رئيس شركة إس إم المتخصصة في تنظيم المعارض والفعاليات الطبية.