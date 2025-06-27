نعرض لكم الان تفاصيل خبر لوريال مصر وهيئة الرعاية الصحية يوقعان مذكرة تفاهم خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 يونيو 2025 10:16 مساءً - وقعت شركة لوريال من خلال قطاع المنتجات التجميلية الطبية مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة الرعاية الصحية بهدف توسيع نطاق خدمات الصحة الجلدية المتقدمة داخل منشآت الهيئة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياحة العلاجية والرعاية المتخصصة و دعم مرضى الأورام بخدمات صحة الجلد. يدعم هذا التعاون الإرث التاريخي لمصر كمهد للجمال والابتكار الطبي.

جاء توقيع اتفاقية التعاون خلال فعاليات معرض Africa Health ExCon، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025، وهو منصة رائدة للابتكار في مجال الرعاية الصحية في المنطقة بحضور كلا من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ومحمد العربي، رئيس مجلس إدارة شركة لوريال مصر . وقد مثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، فيما وقّعت عن شركة لوريال ساندرين جافيت سيبوني، المدير العام لقطاع المنتجات التجميليه الطبيه بشركة لوريال مصر.

وقع اتفاقية التعاون عن الهيئة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، فيما وقّعت عن شركة لوريال ساندرين جافيت سيبوني، المدير العام لشركة لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي.

تعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالارتقاء بمعايير الرعاية الجلدية في مصر، من خلال الدمج بين الخبرة العلمية العالمية التي تتميز بها شركة لوريال، والريادة المؤسسية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال الصحة العامة، حيث تضع اتفاقية التعاون إطارًا استراتيجيًا ذو بُعدين، تجمع بين دفع النمو الاقتصادي وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الشراكة مع واحدة من كبرى المؤسسات العالمية في مجال الصحة الجلدية تُعد خطوة محورية نحو تطوير نماذج رعاية تخصصية متكاملة، تُراعي احتياجات المريض النفسية والجسدية، وتسهم في تقديم خدمات صحية بمواصفات عالمية داخل مصر، بما يدعم توجهات الدولة نحو توطين الرعاية الصحية المتقدمة.

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وأضاف: “نُواصل في الهيئة بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الدولية لإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية التخصصية، ووضع مصر بقوة على خريطة السياحة العلاجية. ونعمل من خلال هذه الشراكة على تقديم خدمات صحية بمفهوم متكامل، ترتقي بتجربة المريض وتواكب المعايير العالمية

قال محمد العربي، المدير العام لشركة لوريال مصر: “تُمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول في التزام لوريال مصر المستمر بتطوير الرعاية الصحية. ونحن فخورون بتضافر جهودنا مع هيئة الرعاية الصحية المصرية، بهدف توسيع نطاق الحصول على رعاية جلدية عالية الجودة ودعم رؤية مصر. تعكس هذه الشراكة إيماننا الراسخ بقوة العلم والابتكار والتعاون لتحقيق نتائج صحية شاملة.”

وقالت ساندرين جوفيه سيبون، مدير عام قطاع المنتجات التجميلية الطبية بلوريال مصر: “يجسد هذا التعاون جوهر رسالتنا المتمثلة في تمكين الجميع من الحصول على أفضل رعاية صحية للجلد. نحن ملتزمون بتقديم خبرتنا وعلمنا وابتكارتنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة في مصر، بدءًا من دعم طموحات الدولة الطبية، وصولاً إلى دعم مرضى السرطان خلال رحله العلاج . إن الأمر يتعلق ببناء مستقبل أكثر صحة وثقة للجميع، من خلال مساهمة حقيقية والتزام راسخ بالمسؤولية المجتمعية.”