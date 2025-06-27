نعرض لكم الان تفاصيل خبر Africa Health ExCon: دعوات لتبني إستراتيجيات ذكية للرعاية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 يونيو 2025 11:05 صباحاً - باره عريان – فاطمة أبو زيد – سمر السيد_ ناقش المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للجلسات العامة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي صحة إفريقيا Africa Health ExCon“”، استراتيجيات تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات في المجتمعات الريفية وشبه الحضرية والمحرومة.

وتطرقوا إلى دراسة كيف يمكن للصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد والمنصات القائمة على الهاتف المحمول سد الفجوة القائمة في تقديم الرعاية الصحية، مع عرض نماذج تمويل الرعاية الصحية الأولية المستدامة التي تعطي الأولوية للاستثمار العام والكفاءة والعوائد طويلة الأجل.

وشدد المتحدثون على تحديد استراتيجيات قابلة للتطوير لتدريب العاملين في الخطوط الأمامية بالمجال الطبي، ونشرهم، والاحتفاظ بهم، بما في ذلك الممرضات والعاملين الصحيين المجتمعيين.

أدار الجلسة، د. جاسر جاد الكريم، منسق أنظمة الصحة، بمنظمة الصحة العالمية، بمشاركة السفير أما تووم أمواه؛ مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون الصحة، كما شارك في الجلسة آدن ديالي؛ وزير الصحة في كينيا، الدكتور سامبا ساو، وزير الصحة السابق في مالي، الدكتورة جوي فومافي وزيرة الصحة السابقة في بوتسوانا، والدكتور لاندري تساغ مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.

وضمت الجلسة أيضًا الدكتورة نعمة سعيد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمشاريع الصحة العامة وشؤون المبادرات الرئاسية، والدكتور أسموس هامريش مدير الأمراض غير المعدية والصحة النفسية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واللواء طارق النجدي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والبروفيسور سلمان رواف رئيس قسم الصحة العامة ومدير مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أهمية التركيز على التقدم في مراقبة الأدوية العلاجية وعلم الجينوم الدوائي

وأكد المتحدثون في جلسة الرعاية الصحية الدقيقة والذكاء الاصطناعي في التعليم على أهمية التركيز على التقدم في مراقبة الأدوية العلاجية وعلم الجينوم الدوائي لتقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وذكاءً في مصر وخارجها، كما استعرضت الجلسة دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض، والقيادة التمريضية في فرق العمل متعددة التخصصات، بالإضافة إلى تحليل التحديات التي تواجه فرق العمل الصحية متعددة التخصصات وسبل إصلاحها.

وترأس الجلسة الدكتور محمد شفيق، إلى جانب كلا الدكتورة تناظر عبد الحميد من كلية التمريض بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة عبير عيسوي رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي للبرمجيات والعلوم الانسانية والتنمية، والدكتورة حنان عزام من جامعة عين شمس والدكتورة وفاء عودة.

وشملت قائمة المتحدثين هدى زكي وأميرة البيح من MTI في الجلسة الافتتاحية، والدكتور شريف كمال من “تواصل”.

وانعكاسًا لأهمية البنية التحتية في المنظومة الصحية تضمنت فاعليات المؤتمر جلسة بعنوان “إعادة تصور رحلة المريض الأفريقي من خلال الرقمنة”، وذلك بحضور الدكتور أميت ثاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أفريقيا هيلث بيزنس، بكينيا، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحدة (UPA)مصر، والدكتورة هبة الأوبري، مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة كارل ستورز إندوسكوب، الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة تاكيدا وأدار الجلسة جان بوردون، رئيس مركز التميز للتكنولوجيا الصحية – سيمون-كوشر وشركاؤه، بألمانيا.

وناقشت الجلسة أساليب رفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية في افريقيا، من خلال التكنولوجيا الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، كالاستشارات الطبية والتشخيص عن بعد، وتعزيز جودة الرعاية، وتسهيل التواصل بين المرضي للكوادر الطبية المتخصصة، ورفع جودة الصحة الوقائية من خلال برامج التوعية الإلكترونية في المناطق الريفية.

التغيرات المناخية قضية عالمية تستدعي التعاون من مختلف القطاعات

وتناولت جلسة نظمتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الرعاية الصحية الذكية مناخياً، والاعتماد للاستدامة البيئية والمرونة المناخية، وسلطت الضوء على التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الصحي وصحة المرضى.

وأكدت الجلسة أن التغيرات المناخية أصبحت قضية عالمية تستدعي التعاون من مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي يساهم بنسبة تزيد عن 6% من الانبعاثات الكربونية عالمياً، وسلطت الضوء على نظام “5S” الياباني، الذي يعد خطوة مهمة نحو بيئة صحية أكثر أمانًا، حيث يسهم في تقليل الفوضى داخل المنشآت الطبية.

ظاهرة “الهجرة المناخية ” من أبرز التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات

كما بحثت ظاهرة “الهجرة المناخية ” وهي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات، حيث يجبر الآلاف على ترك منازلهم وأماكن سكنهم بسبب الكوارث الطبيعية.

أدارت الجلسة دعاء الشريف مديرة وحدة الاستدامة في الهيئة، بمشاركة الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة ايمان حلمي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمد عثمان منسق المشاركة المجتمعية في شبكة المستشفيات العالمية الخضراء والصحية، والدكتور أحمد صفوت مدير الجودة بمستشفى شفا الأورمان بالأقصر، والدكتور محمد زكريا مدير مركز مجدي يعقوب الصحي بأسوان، وإيزابيلا ليسزينسكا مديرة العمليات بشركة صن بوك جروب للسياحة الصحية، والدكتورة رانيا فتحي الامين العام لجمعية عين البيئة، الدكتور يوجيرو هاندا مستشار تطوير صحي من الجايكا.

وخلال فعاليات اليوم الثاني، قدمت الدكتورة إيمان جمعة من “المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (EGY-NADI)”، عرض تقديمي بعنوان “لمحة عامة عن مكافحة المنشطات ومخالفات قواعد مكافحة المنشطات (ADRVs)”، نظمته “المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (EGY-NADO)”.

ركزت الجلسة على تقديم لمحة عامة وشاملة حول مكافحة المنشطات، بالإضافة إلى مناقشة مخالفات قواعد ومعايير مكافحة المنشطات (ADRVs)، كما ناقشت دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في نشر التوعية بمخاطر المنشطات في الأندية الرياضية بمصر، والتعريف بتأثير بعض العقاقير الطبية على الأبطال الرياضيين، بهدف تحقيق النزاهة الرياضية والحفاظ على الصحة.

واستمرارًا لأهمية التوعية بأضرار المنشطات، قدمت “المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (EGY-NADO) عرض تقديمي بعنوان “القائمة المحظورة”، قدم العرض كريم صلاح، ممثلاً عن “المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (EGY-NADI)”.

ركزت الجلسة بشكل أساسي على “القائمة المحظورة” للمواد والأساليب التي يُمنع استخدامها في الرياضة، والتي تحددها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) ،وتُعد هذه القائمة مرجعًا حيويًا للرياضيين والمدربين والفرق الطبية.

ناقشت الندوة أهمية فهم هذه القائمة وتحديثاتها الدورية لضمان الامتثال لقواعد مكافحة المنشطات، وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على مسيرة الرياضيين، كما تناولت الجلسة آليات تحديث القائمة والتعريف بالمواد الجديدة التي قد تضاف إليها.

نظمت الجمعية المصرية للسرطان، حلقة نقاش بعنوان “التعاون مع المبادرات الرئاسية”، قدم الجلسة الأستاذ الدكتور حسن عماد والأستاذ الدكتور حسام الأشطوخي وشارك فيها عدد كبير من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام في مصر وهم الدكتور محمد حسني، والدكتور إيهاب كمال، والدكتور شريف نجيب، والدكتور سامر شحاتة، والدكتور لؤي قاسم، والدكتور حاتم أمين، والدكتور محمود سالم، والدكتور عماد حمادة، والدكتور علاء قنديل، والدكتور أشرف سليم، والدكتور حسام حسني، والدكتور عماد شاش، والدكتور علاء مشرف، والدكتور محمد عزب، والدكتور هشام الغزالي، والدكتور أماني صابر، والدكتور منال المهدي، والدكتور أحمد حسان، والدكتور خالد عبد العزيز، والدكتور هشام يوسف، والدكتور جمال أميرة، والدكتور هبة الزواهري، وأدار حلقة النقاش كلا من الأستاذ الدكتور حاتم أمين والأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز.

تناولت جلسة “العدالة والوصول إلى العلاج” أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، كما ناقشت موضوعات هامة مثل “الموقع الدولي، وماذا بعد؟” لتحديد التوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض “الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية” وتأثيرهما على مجال الرعاية الصحية والبحوث.

وأكد المشاركون في جلسة بعنوان “الابتكار في تشخيص وعلاج الأورام … مثال الورم النخاعي المتعدد Multiple Myeloma” وجود تطور في تشخيص حالات الأورام للمرضى عالميًا ومحليًا، وذلك من خلال استخدام أجهزة حديثة، فقد تساهم سرعة التشخيص في تغيير خريطة العلاج وتطوير الأدوية لمواجهة هذه الأورام.

وشارك في الجلسة، الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتورة رانيا عفيفي، أستاذ الباطنة وأمراض الدم في جامعة حلوان، والدكتورة أمل سمير، خبيرة في تقييم التكنولوجيا الصحية، والدكتور أحمد الحوفي، المدير التنفيذي لشركة جانسن في مصر وليبيا والأردن – الذراع الدوائي لشركة جونسون أند جونسون العالمية-، وقام بإدارة الجلسة الدكتورة هبة حسين، المدير الطبي لشركة جانسن.

كما شهد اليوم الثاني من الفعاليات جلسة حيوية بعنوان “لماذا أبطال الأورام الآن؟”، حضرها نخبة من أبرز الخبراء في مجال الأورام، ضمت الجلسة كلاً من أ. د. لبنى عز العرب، أستاذ الأورام السريرية بجامعة عين شمس، والدكتور عماد شاش، المدير العام لمركز أورام الثدي بالمعهد القومي للأورام – مستشفى شفاء الأورمان، والدكتور عمرو شفيق من مستشفى الأورام بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى الدكتور محمد إمام، نائب مدير المستشفيات بالمعهد القومي للأورام. أدار الجلسة الدكتور محمد عطية، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورام.

حيث أطلقت الجمعية العربية لتطوير الصيادلة مبادرة “أبطال الأورام” لترسيخ الدعم النفسي والتدريب كركيزة أساسية في رحلة علاج السرطان، وأجمع الحضور على أن الدعم النفسي يسهم بنسبة 70% في نجاح العلاج للمرضى ومرافقيهم.

تهدف المبادرة إلى تدريب مقدمي الخدمة الطبية على احتواء المرضى، وتجهيز المستشفيات بآليات متكاملة للتأهيل النفسي، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للمرضى وتعزيز إرادة الشفاء لديهم، كما تسعى المبادرة إلى توسيع نطاقها من خلال شراكات استراتيجية مع جهات مثل المعهد القومي للأورام، ومستشفى شفا الأورمان مع التركيز على برامج التوعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضمان رعاية شاملة تعزز فرص التعافي وتجنب المريض المعاناة النفسية.

نظمت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية ندوة بعنوان “ألاميدا تقود الطريق: رعاية الأورام المتقدمة والابتكارات الاستراتيجية في الرعاية الصحية”، شارك بتلك الجلسة الأستاذ الدكتور حسن متولي أستاذ علم الأورام السريري ورئيس قسم الأورام بمستشفى دار الفؤاد، والأستاذ الدكتور رامي غالي أستاذ طب الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس قسم الأورام بمستشفى السلام الدولي، والأستاذ الدكتور حسين متولي أستاذ مساعد علاج الأورام ورئيس وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفيات دار الفؤاد.

تضمنت الجلسة عرضًا خاصًا من “ألاميدا” ركز على أحدث التطورات في مجال رعاية الأورام المتقدمة، واستعراض للابتكارات الاستراتيجية التي تحدث تحولًا في قطاع الرعاية الصحية.

كما شملت الجلسة حلقة نقاش معمقة حول المحاور المطروحة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية تطبيق هذه الابتكارات لتعزيز جودة الرعاية الصحية في أفريقيا، خاصة في مجال علاج الأورام، والبحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات الصحية.

نظمت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية ندوة بعنوان “تميز ألاميدا: زراعة نخاع العظم المتطورة والرعاية الشاملة لأمراض الدم”.

شارك بالجلسة الأستاذ الدكتور محمود صلاح رئيس قسم أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بالمركز الطبي الدولي، والدكتور مصطفى عطا المحاضر في أمراض الدم وزراعة نخاع العظم، بالمركز الوطني للتكنولوجيا الطبية بجامعة القاهرة، والدكتورة ميرفت مطر أستاذة أمراض الدم السريرية في القصر العيني بالقاهرة، والدكتورة نهاد توفيق أستاذة أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بالقصر العيني.

ضمت الجلسة الثانية التي قدمتها “ألاميدا” استعراضًا لأحدث التقنيات والإنجازات في مجال زراعة نخاع العظم، والتي تُعد من الإجراءات الطبية المعقدة والمتقدمة، كما ركزت على تقديم لمحة شاملة حول الرعاية المتكاملة لأمراض الدم.

نظمت مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية ندوة ثالثة بعنوان “ابتكارات ألاميدا: تطوير التدخلات القلبية لصحة قلب أفضل”، شارك بها نخبة من الأساتذة والدكاترة المتخصصين في أمراض القلب، وهم الدكتور محمد المغاوري، والدكتور ضياء كمال، والأستاذ الدكتور غالية المهني، والأستاذ الدكتور أحمد السيد.

تضمنت الجلسة استعراضًا للابتكارات الحديثة في مجال التدخلات القلبية، وركزت على أحدث التقنيات والإجراءات التي تسهم في تحسين صحة القلب وعلاج أمراضه بكفاءة أكبر، كما عرضت الابتكارات الحديثة في مجال التدخلات القلبية، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والحضور، وركز النقاش على كيفية دمج هذه الابتكارات في الممارسة السريرية لتقديم رعاية قلبية أفضل للمرضى في القارة الأفريقية.

تناولت الجلسة الأولى بعنوان علم الأشعة، ضمن مؤتمر أفريقيا للصحة عددا من المحاور أبرزها المستويات التي يجب استخدامها في التصوير بالرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى الإرشادات المحدثة لسلامة التصوير بالرنين المغناطيسي.

كما ناقشت الجلسة المعايير الأساسية لتوزيع أجهزة الأشعة التشخيصية، وركزت الجلسة على تحول خدمات الأشعة في مصر، حيث تناول هذا المحور أثر خدمة الأشعة عن بعد على خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وتحدث خلال الجلسة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة المتخصصين في علم الأشعة، وهم الدكتور سهام السعدني رئيس لجنة الأشعة في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور هاني لطفي مدير البحث العلمي والأشعة في الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور هبة أحمد من الإدارة العامة للأشعة في وزارة الصحة والسكان المصرية، والدكتورة سارة فوزي مدير ادارة الخدمات في هيئة الادارة العامة للأشعة المتخصصة.

ناقشت جلسة محورية تحت عنوان “استدامة نظام الرعاية الصحية من خلال حلول التمويل المبتكرة، آليات التمويل المبتكرة للاستدامة في تمويل الرعاية الصحية، فضلاً عن مناقشة دور التأمين الحكومي والخاص.

وأكد الحضور على أهمية تطوير وتبني طرق جديدة لجمع الأموال وتخصيصها لقطاع الرعاية الصحية، وضمان استمرار تدفقها وتنميتها على المدى الطويل، مشيرين إلى تراجع الاهتمام بالاستثمار في مجال الصحة في أفريقيا.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من المتخصصين وصناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، حيث حاضر في الجلسة الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، وتلا ذلك نقاش مع الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية، ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور مجدي ماهر مدير القطاع الطبي بالبنك الأهلي المصري وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الطبية.

ركز المسار الخاص بـ “التكنولوجيا الطبية” في يومه الثاني بالمؤتمر على المسائل المرتبطة بتصنيع وتصدير الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي في ظل التعديلات الجديدة للائحة الأوروبية للأجهزة الطبية MDR، ولائحة تشخيص الامراض خارج الجسم IVDR.

واستعرض المتحدثون ما تفرضه التعديلات الجديدة من وضوح وإتاحة المعلومات حول الأجهزة الطبية، وتعليمات التشغيل، مع إمكانية ترجمة هذه التعليمات إلى واحدة من اللغات الأوروبية، تجنبا لأي مشكلات في الاستخدام، وكيفية صياغة تعليمات الاستخدام للجهاز، وأيضا المواد المستخدمة في تصنيع الأجهزة الطبية، والعوازل الطبية.

وألقت الجلسة أيضا الضوء على مشكلات مصدري الأجهزة الطبية في السوق المصري، على صعيد التحديات اللوجستية، وارتفاع تكاليف النقل في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

تحدث خلال الجلسة دكتور محمد مهدي خبير التكنولوجيا الطبية ومؤسس شركة MEDTECH مصر لتصنيع وتوريد الأجهزة الطبية، ودكتور باسكال سشنل خبير الأجهزة الطبية السويسري، ودكتور محمد مهدي مسؤول بشركة توريد وتصنيع الأجهزة الطبية تيسير ميد.

سلطت جلسة بعنوان الصحة والإنجابية والحقوق الإنجابية الضوء على قضايا حيوية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، ومنها حقوق الطفل وختان الإناث وتوفير الحقوق وتعزيز الوعي الصحي بشأنهما في مصر وافريقيا.

حاضر في الجلسة كل من الدكتور جمال أبو الحسن مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية جامعة الأزهر، والدكتور سامي محمود عبد الخير، الرئيس المنتخب للاتحاد الأفريقي لأطباء النساء والتوليد (AFOG).

وتلا ذلك مناقشة حيوية مع كلا من الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، والدكتور وفاء بنجامين استشارية أمراض النساء والتوليد.

وفي السياق ذاته نُظمت جلسة بعنوان “سد الفجوة في صحة ضغط الدم لدى المرأة” وذلك بحضور الدكتور أمير التلواني، الرئيس التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية في مصر، والدكتور محمد عادل سويلم، رئيس مجموعة شمال أفريقيا ومصر، فياتريس، والدكتورة سلمى دوارة، رئيسة المجلس القومي للمرأة للصحة والسكان، مستشارة رئيس جامعة الجلالة لقطاع الصحة، أستاذة الجراحة العامة، كلية الطب، والدكتورة كوثر محمود، رئيسة جمعية التمريض المصرية، وعضو مجلس إدارة بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راجي، أستاذ أمراض القلب، المعهد القومي للقلب، وأدار الجلسة الدكتورة هبة الله عطية، أستاذ أمراض القلب، جامعة عين شمس، نائب رئيس مجموعة عمل أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء في الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وقال الدكتور أمير التواني، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنها قامت بالعديد من الإجراءات والأنشطة التي ساهمت في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة في مصر، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة تغطي أكثر من 6 مليون مواطن لخدمات الفحص، والتشخيص، والعلاج، والتأهيل.

كما ناقشت الجلسة أهمية التركيز على تقديم الخدمات المتكاملة فيما يخص الأمراض غير السارية خاصة امراض القلب وضغط الدم والتي أصبحت تمثل أكبر مسبب لحالات الوفيات للمرأة في افريقيا.

كما شهد المؤتمر أيضا جلسة بعنوان تحديات الرعاية الصحية في أفريقيا: الفحوصات الفورية في سبيل تشخيص متكامل ورعاية محورها المريض، والتي تناولت عددًا من المحاور، أبرزها المبادرات المصرية الصحية الرئاسية في أفريقيا، والتي شملت تأسيس عدد من المراكز الصحية في أفريقيا، والحلول المتقدمة التي تقدمها مصر للدول الأفريقية.

كما ركز المتحدثون النقاش حول اختبارات الرعاية الصحية الأولية، وسد الفجوة التشخيصية والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى جاهزية أنظمة المختبرات واختبارات الرعاية الصحية الأولية في أفريقيا للكشف عن تفشي الأمراض.

وشهدت الجلسة حضور عدد من المتحدثين المرموقين وهم؛ الدكتور محمد حسّاني مساعد وزير الصحة للمشاريع ومبادرات الصحة العامة في وزارة الصحة والسكان، والدكتور نقوبيل ندلوفو، من الجمعية الأفريقية لطب المختبرات، والدكتور سيمون أناترا، شبكة علم الأوبئة الميدانية الأفريقية، والدكتور ريجيف ايرساموس من جامعة ستيلنبوش في كيب تاون الجنوب أفريقية.

سلط مؤتمر أفريقيا للصحة حلول متكاملة لمشاكل القلب والأوعية الدموية” على أحدث المستجدات في إدارة ارتفاع ضغط الدم لعام 2025، وإدارة ارتفاع ضغط الدم المقاوم.

كما تناولت الجلسة دور كل من أخصائيين السكري والقلب في علاج المرضى، بالإضافة إلى ذلك، ناقشت الجلسة مبادرة EAVA وأبحاث LIPRA ، وسبل علاج اضطراب شحوم الدم بموارد محدودة، وإدارة السمنة من عامل خطر إلى معالجة شاملة بمشاركة أطباء القلب وأخصائيين التغذية.

شارك في الجلسة الدكتور ضياء دردير أستاذ واستشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب، والدكتور أحمد البربري استاذ مساعد بقسم القلب والقسطرة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان راشد من جامعة عين شمس، والدكتورة غادة قزامل استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية معهد القلب.

وشهدت الجلسة عرضا حول “ما هو الجديد في ارتفاع ضغط الدم لعام 2025” من الدكتور محمود سليمان من جامعة عين شمس، ومحاضرة من الدكتور حازم خميس أستاذ واستشاري أمراض القلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية حول رحلة علاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم وإدارته، كما دار حوار حول “السكري في مرضى القلب: من يعالج؟ أخصائي السكري أم طبيب القلب؟” بمشاركة الدكتور أحمد البربري والدكتورة إيناس شلتوت من جامعة القاهرة.

تطرقت الجلسة أيضًا إلى موضوعات مثل “التدليك لعلاج اضطراب شحوم الدم بموارد محدودة” للدكتور السيد فرج من جامعة الزقازيق.

واختتمت الجلسة بحوار حول “السمنة: من المخاطر إلى الإدارة” بمشاركة الدكتورة جيهان فؤاد والدكتورة إيمان راشد، في نقاش يجمع بين أطباء القلب وأخصائيين التغذية.