انكماش الاقتصاد الأمريكي 0.5% بالربع الأول

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 11:13 مساءً - سي إن بي سي_ عمق الاقتصاد الأمريكي انكماشه في القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، فيما تسارع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، السادس والعشرين من يونيو، عن مكتب التحليل الاقتصادي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 0.5% وفقاً للقراءة الثالثة، مقابل تراجع بنحو 0.2% و0.3% في القراءة الثانية والأولى على الترتيب.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخص بنحو 3.7% في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار، أعلى من القراءة الثانية عند 3.6%.

فيما ارتفع ذات المؤشر لكن مع استثناء الطاقة والغذاء بنسبة 3.5% وهو أيضاً مستوى يتجاوز مستويات القراءة الثانية عند 3.4%.

تراجع طلبات إعانة البطالة

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وفي بيانات منفصلة، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 236 ألفاً الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل من المتوقع عند 243 ألفاً.

فيما قفزت طلبات السلع المعمرة 16.4% بأكثر من توقعات زيادتها بنسبة 8.5%، ومقارنة بتراجع بنحو 6.3%.