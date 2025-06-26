تدشين أول تحالف للاعتماد المعملي في القارة الإفريقية

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 09:17 مساءً - باره عريان – فاطمة أبو زيد – سمر السيد_ شهدت فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق ائتلاف التميز المعملي الإفريقي بهدف إنشاء شبكة تعاون بين المختبرات في إفريقيا، والاستثمار في تحسين معايير الجودة المعملية في القارة .

يهدف البروتوكول لتدشين أول تحالف للاعتماد المعملي في القارة الإفريقية، لتوحيد إجراءات الاعتماد والتميز للمعامل في القارة الإفريقية، وكذلك الانتهاء من وضع التصور المبدئي لشهادات الاعتماد والتميز لتلك المعامل.

يضم الائتلاف الاتحاد الإفريقي للكيمياء السريرية، والجمعية الإفريقية للطب المعملي، والشبكة الإفريقية، بالإضافة إلى المجلس الوطني للاعتماد، ونقابة أطباء الاسكندرية.

أكد الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، أهمية مذكرة التفاهم التي ستعود بالنفع على القارة الإفريقية والقطاع الطبي، والمريض الإفريقي، مشددًا على ضرورة التعاون بين المؤسسات المختلفة بما يحقق الفائدة العامة للقطاع الصحي.

من جانبه أثنى الدكتور راجيف راسموس، رئيس الاتحاد الإفريقي للكيمياء السريرية على المؤتمر ودوره في دعم مجال الصحة على مستوى للقارة، مؤكدًا أهمية البروتوكول الحالي في توحيد المعايير الإفريقية في التعامل مع الاختبارات المعملية.

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كما وقعت شركة برينجي للتأمين برئاسة محمد النواوي عضو مجلس الإدارة اتفاق الاستحواذ على شركة «هيلث تاج» لخدمات التأمين الصحي برئاسة الدكتور أندور سعد.

وقال سعد إن الشركة بدأت من محافظة المنوفية ولديها حاليا 500 ألف عميل في كافة المحافظات وستعمل على مضاعفة عدد عملائها بنهاية العام الجاري.