نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة ADQ الإماراتية تعتزم شراء 35% في “ليماجرين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 06:14 مساءً - وكالات .. أعلنت شركة القابضة (ADQ) الإماراتية، و”ليماجرين” الفرنسية، عن بدء محادثات حصرية بهدف استحواذ (ADQ) على حصة 35% في شركة “ليماجرين لبذور الخضروات” (Limagrain Vegetable Seeds) التابعة لمجموعة “ليماجرين” والمتخصصة في إنتاج البذور.

وتعد “ليماجرين لبذور الخضروات”، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، شركة رائدة عالمياً في إنتاج بذور الخضروات، ولديها خبرة طويلة في القطاع تعود إلى عام 1743.

وتمتلك الشركة قدرات متطورة في الأبحاث والتطوير و سجلاً حافلاً في الابتكار، حيث تقوم بتشغيل 56 مركزاً بحثياً في 20 دولة، وتمتلك محفظة منتجات هي الأكثر شمولاً في القطاع تغطي 43 من 50 محصولاً من أصناف الخضروات الرئيسية.

ولدى الشركة 8 مرافق صناعية في 6 دول في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. وتشمل محفظة أعمالها في قطاع البذور علامات تجارية معروفة عالمياً مثل Vilmorin و Mikado و Harris Moran و Clause و Hazera، وتقدم خدماتها للمزارعين في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب التعاون المقترح، ستقوم “ليماجرين لبذور الخضروات” وشركة “سلال” التابعة لمحفظة “القابضة” (ADQ) والمتخصصة في تكنولوجيا الأغذية الزراعية، بإبرام شراكة في مجال الأبحاث والتطوير بهدف تأسيس مشروع مشترك يركز على تطوير بذور خضروات قادرة على التكيف مع المناخ الصحراوي.

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كما يهدف التعاون إلى تطوير حلول جينية مبتكرة تعزز قدرة محاصيل الخضروات على التكيف مع الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة الشديدة والجفاف والملوحة بهدف تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ ستتم عمليات الأبحاث والتطوير في واحة الابتكار التابعة لشركة سلال في مدينة العين، وهي مركز للتكنولوجيا الزراعية يضم بيوتاً زراعية متطورة ومختبرات مجهزة لاختبار البذور، حيث ستسهم شركة “ليماجرين لبذور الخضروات” في تقديم خبراتها في مجال العلوم الوراثية للخضروات.

ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لـ”القابضة” (ADQ) للتركيز على مجال حيوي ضمن سلسلة القيمة الغذائية. وستسهم الشراكة البحثية بين “سلال” و”ليماجرين لبذور الخضروات” في تسريع وتيرة الابتكار في تطوير بذور متكيفة مع المناخ الصحراوي، كما ستساعد على تعزيز الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات.

ويكتسب تطوير أصناف بذور قادرة على التكيف مع المناخ المحلي أهمية كبيرة في تعزيز ناتج المحاصيل وتأمين مصدر موثوق من المنتجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات على المدى البعيد والتي تشمل زيادة الإنتاج الغذائي المحلي إلى 50% من إجمالي الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الواردات.