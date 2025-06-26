وزير البترول: بدء عودة إمدادات الغاز التدريجية للمصانع صباح…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 04:13 مساءً - كشف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن البدء الفعلي في ضخ الغاز تدريجيا لكافة القطاعات الصناعية بالسوق المحلي تباعا اعتبارا من صباح اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي التابع لشركة جاسكو بالقاهرة الجديدة ، لمتابعة بدء عودة واستعادة المعدلات الطبيعية لإمدادات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية، والاطمئنان على انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء .

كما تابع الوزير السيناريوهات التشغيلية المختلقة للشبكة خلال الفترة المقبلة ، و اطمئن علي انتظام تأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف .

وأكد الوزير على أهمية تضافر الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، و التنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الوزارات المعنية في إطار المحور الرابع من استراتيجية عمل الوزارة .

وأوضح أن هذا العمل التكاملي جاء بدعم ومتابعة حكومية متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، مما ساهم في عبور الازمة الأخيرة بكفاءة، و التعامل مع المتغيرات الطارئة لضمان استقرار الإمدادات من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي .

تابعنا على | Linkedin | instagram

رافق الوزير خلال زيارته المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو