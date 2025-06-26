شل تنفي وجود محادثات اندماج مع منافستها “بي.بي”

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 03:14 مساءً - العربية نت .. نفت شركة “شل” وجود أي محادثات بشأن اندماج محتمل مع منافستها “بي.بي”،وفقا لتقارير إعلامية، وهي الصفقة، إذا ما تمت، يمكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من 80 مليار دولار وستكون أكبر صفقة اندماج في قطاع الطاقة منذ عقود.

وقال متحدث باسم شل: “لا توجد محادثات. ولطالما قلنا في السابق، نحن نركز بشدة على تحقيق أقصى قيمة للشركة من خلال استمرار التركيز على الأداء والانضباط وتبسيط العمليات”.

وجاء نفي شل، بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي ذكر أن الشركة تجري محادثات مبدئية لشراء بي.بي، وهي الشائعة التي انتشرت عدة مرات قبل ذلك.

وبلغت القيمة السوقية لشركة بي.بي نحو 82 مليار دولار في ختام تعاملات أمس، في حين تزيد القيمة السوقية لشل على 212 مليار دولار.