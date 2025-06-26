مال وأعمال

إعلام رسمي إيراني: فتح المجال الجوي جزئيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إعلام رسمي إيراني: فتح المجال الجوي جزئيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 01:11 مساءً - سي إن بي سي_ أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بإعادة فتح المجال الجوي الإيراني فوق شرق البلاد اليوم الأربعاء، بعد وقف إطلاق النار مع اسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

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وبحسب وكالة إرنا الرسمية الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة النقل وبناء المدن، مجيد أخوان: “أعيد فتح المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية التي تعبره، وفقط أمام الرحلات المحلية والدولية التي تقلع أو تصل الى مطارات تقع في شرق إيران”.

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وذكر مجيد أخوان أن مطار مشهد، الذي أعلنت إسرائيل قصفه خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يوماً، من بين المطارات التي عادت إلى العمل في إيران.

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وكان موقع تتبع الرحلات الجوية “فلايت رادار 24” ذكر، يوم الثلاثاء، أن المجال الجوي في إيران مفتوح للرحلات الدولية القادمة والمغادرة من وإلى طهران ولكن بشرط الحصول على موافقة مسبقة.

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لكن في وقت لاحق من يوم الثلاثاء نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مجيد أخوان، قوله إن بلاده لم تُعِد فتح مجالها الجوي، وإنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الأمر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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