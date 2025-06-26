نعرض لكم الان تفاصيل خبر شفاء الأورمان توقع بروتوكولي تعاون مع سيمنز الألمانية وجانسن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 12:15 مساءً - باره عريان – فاطمة أبو زيد – سمر السيد_ وقعت شركة سيمنز الألمانية اتفاقية تعاون مع مستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص للمرض والدعم الفني والتدريب والتطوير. وقام بالتوقيع من جانب سيمنز عمرو قنديل المدير التنفيذي، ومن جانب مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي للمستشفى. كما وقعت شفا الأورمان أيضا مع شركة جانسن الأميركية للأدوية اتفاقية تعاون لتوفير التدريب والدعم الفنى وتطوير سلاسل الإمداد، علما بأنه قد وقع الاتفاقية من جانسن حاتم داوود مدير العلاقات الحكومية جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من ” معرض ومؤتمر “صحة أفريقيا – AFRICA HEALTH EXCON 2025″،ط. وقامت هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوي بتوقيع بروتوكول تعاون مع نظيرتها في ثمان دول إفريقيا بكلا من السنغال وجنوب أفريقيا وزيمبابوي ورواندا وغانا ونيجيريا وتنزانيا لتعميق التعاون في مجالات الأدوية وصناعتها خلال الفترة المقبلة. تابعنا على | Linkedin | instagram

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