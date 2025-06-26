نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو ممدوح: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص السبيل لتعزيز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 يونيو 2025 09:14 صباحاً - باره عريان – فاطمة أبو زيد – سمر السيد_ أكد الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية “چبتو فارما“، أن المشاركة في الحدث القاري الهام AFRICA HEALTH EXCON يأتي في إطار الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة الدوائية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية بعد نفاذ الشراكات والمنتجات الخاصة بنا لأكثر من 9 دول داخل القارة، من خلال تقديم دواء مصري عالي الجودة بسعر تنافسي، يعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل الإقليمي.

وقال إن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص هو السبيل لتعزيز الأمن الدوائي الإفريقي ، لافتا إلى أنه يتم السعي من خلال هذه المشاركات إلى بناء جسور تواصل وشراكات مع مختلف الهيئات الصحية في القارة.

جاء ذلك خلال مدينة الدواء المصرية ” چبتو فارما ” في فعاليات النسخة الرابعة من ” معرض ومؤتمر “صحة أفريقيا – AFRICA HEALTH EXCON 2025″، والتي انطلقت اليوم بعد الإفتتاح الرسمي أمس من قبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بشعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

جاء ذلك بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD)، وبحضور واسع من ممثلين للعديد من الشركات العالمية والإفريقية في مجال الصحة والدواء، وممثلين المؤسسات الطبية والدوائية الدولية.

وحول دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الصناعة الدوائية، نوه ممدوح إلى ما يوليه من اهتمام كبير بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التصنيع الدوائي، بدءًا من البحث والتطوير، مرورًا بضمان الجودة، ووصولًا إلى سلاسل التوريد والتوزيع الذكي.

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وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل مستقبل الصناعة، ويُعزز القدرات على تقديم منتجات أكثر دقة وفاعلية وكفاءة، وهو ما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء صناعة دوائية ذكية ومستدامة.

ويرى أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة فاعلة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة التشخيص وإدارة الموارد، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا لا يمكن أن تكون بديلاً عن العنصر البشري، بل داعمًا يعزز من كفاءة أداء الكوادر الطبية.

واستعرضت الجلسة النقاشية التي نظمها التحالف المصري لمصنّعي اللقاحات (EVMA) بمشاركة الأستاذ الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية چبتو فارما “عضو التحالف”، استراتيجية توطين صناعة اللقاحات في مصر وأهمية تعزيز التكامل مع الجهات الدولية المعنية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الصحية العالمية، والدور المحوري الذي تلعبه مدينة الدواء المصرية “چبتو فارما” في هذا الإطار، سواء على صعيد نقل التكنولوجيا، أو رفع كفاءة التصنيع المحلي، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في قطاع اللقاحات.